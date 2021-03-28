Китай намерен нарастить вложения в фундаментальные исследования

Пекин, 28 марта. Расходы Китая на фундаментальные исследования могут достичь рекордного уровня с 2021 по 2025 годы. Об этом свидетельствуют данные Министерства науки и техники КНР.

В 2019 году китайское правительство потратило около 133,6 млрд юаней (20,4 млрд долларов) на финансирование фундаментальных исследований. Доля затрат на них от всех расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составила более 6%.

По итогам прошлого года расходы на фундаментальные исследования превысили 150 млрд юаней (22,9 млрд долларов). Ожидается, что в период 14-й пятилетки (2021–2025 годы) доля затрат увеличится до 8% от суммарных расходов на НИОКР.

Ученые из Международной лаборатории мозга в Шампалимо ранее заявили о планах использовать искусственный интеллект для изучения воздействия психоделических веществ на человеческое сознание. Идея принадлежит двум исследователям — Майклу Шартнеру и Кристоферу Тиммерманну.