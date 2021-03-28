Более 60 тысяч жителей США заразились коронавирусом за последние сутки

Вашингтон, 28 марта. Суточный прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией в США превысил отметку в 60 тыс. человек, сообщили эксперты университета Джонса Хопкинса.

Всего за последние 24 часа в США зафиксировали 62 062 случая, связанного с заболеванием, заявили эксперты. Вдобавок к этому, медики зарегистрировали еще 741 летальный случай среди пациентов с COVID-19.

Общее число заболевших за все время пандемии в США превысило черту в 30,2 млн человек. Пандемия унесла жизни 548 828 американцев с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Вакцинация от коронавируса для взрослых начнется в США к середине апреля. Как сообщалось ранее, прививки от коронавирусной инфекции получат только жители половины штатов.