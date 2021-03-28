Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Более 60 тысяч жителей США заразились коронавирусом за последние сутки

Более 60 тысяч жителей США заразились коронавирусом за последние сутки

Вашингтон, 28 марта. Суточный прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией в США превысил отметку в 60 тыс. человек, сообщили эксперты университета Джонса Хопкинса.

Всего за последние 24 часа в США зафиксировали 62 062 случая, связанного с заболеванием, заявили эксперты. Вдобавок к этому, медики зарегистрировали еще 741 летальный случай среди пациентов с COVID-19.

Общее число заболевших за все время пандемии в США превысило черту в 30,2 млн человек. Пандемия унесла жизни 548 828 американцев с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Вакцинация от коронавируса для взрослых начнется в США к середине апреля. Как сообщалось ранее, прививки от коронавирусной инфекции получат только жители половины штатов.

Новости партнеров