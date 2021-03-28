Еврокомиссар озвучил возможные сроки производства вакцины «Спутник V» в ЕС

Париж, 28 марта. Появление российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе не повлияет на ситуацию с пандемией в странах Евросоюза.

Дело в том, что после апробации Европейским агентством лекарственных средств производство препарата может занять около года. Такое мнение высказал комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует в Еврокомиссии политику в области вакцинации.

«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10-14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена», — объяснил он.

При этом Бретон отметил, что испытывает большое уважение к российским ученым и не сомневается в их препарате. Однако его задача, как еврокомиссара, состоит в том, чтобы «обеспечить достаточное количество доз вакцины». Чиновник подчеркнул, что не имеет ничего против производства «Спутника V» в ЕС, но это «не станет ответом на наши сегодняшние проблемы».

В Германии ранее призвали начать переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V». Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов завил, что он выступает за российский препарат из-за необходимости для Берлина получить все возможные лекарства.