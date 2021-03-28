Воспитаннице детсада в Тольятти ампутировали палец

Тольятти, 28 марта. Трехлетняя девочка лишилась пальца после того, как ей прищемили руку в детском саду. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Мать пострадавшей написала об этом пост в соцсетях, в котором сообщила, что 22 марта в детском саду ее ребенку прищемили дверью палец. Врачам пришлось ампутировать часть фаланги. Женщина также заявила, что проверка по факту инцидента до сих пор не началась. Она не указала, кто именно причастен к несчастному случаю.

Прокуратура Самарской области на своем сайте указала, что проверку все-таки организовали. В ее рамках назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проверяется соблюдение администрацией детского учреждения требований законодательства о безопасности детей.