Стало известно, сколько Ефремов платит адвокату

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в Белгородском ИК, не жалеет денег на своего практически единственного оставшегося адвоката Петра Хархорина. Источник, приближенный к семье артиста, рассказал, что аванс защитника составил пять миллионов рублей. Ефремов еще в начале февраля сообщил правозащитникам, что подал кассацию и просит отменить приговор, однако информация об этом до сих пор не появилась на официальном сайте Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Петр Хархорин — единственный из всех защитников Михаила Ефремова, на действия которого пока не жаловался артист. Ранее благодаря действиям Михаила Олеговича был на год лишен статуса Эльман Пашаев. Более того, Ефремов давал показания против него следователю в уголовном деле по лжесвидетельству, надеясь, что ему это зачтется при кассации.

«Почему Ефремов так странно ведет себя со своими защитниками — непонятно, — рассказал ФАН источник. — Алешкин, которого сейчас тоже могут лишить статуса адвоката, даже не успел представить его интересы в суде. То есть никаким образом не мог нанести ущерб актеру. По всей вероятности, Ефремов идет у кого-то на поводу».

Напомним, Петр Хархорин вступил в дело на стадии апелляции. Ему удалось смягчить приговор Ефремову на полгода благодаря тому, что актер возместил добровольно ущерб семье погибшего Сергея Захарова. Однако сам Ефремов надеется на его полную отмену. Основной козырь защиты в кассации — это состояние здоровья Сергея Захарова в момент аварии.