В столетний юбилей ветеран ВОВ из Армении рассказал о своей жизни. ФАН-ТВ

Ветеран ВОВ из Армении отпраздновал столетний юбилей и стал почетным жителем Дилижана.

Когда началась Великая Отечественная война, Гвидону Ахвердяну из армянского села Агарцин было всего 20 лет. На фронт он попал в ноябре 1941 года, служил в 89-й Таманской Армянской дивизии, Сибирской дивизии, участвовал в освобождении Минска, Варшавы, во встрече союзников на Эльбе.

На войне он потерял трех своих братьев и сам был тяжело ранен, но несмотря на это вернулся на фронт и дошел до Берлина. Мужчина награжден орденом Великой Отечественной войны I и II степеней, орденом «За Отвагу» III степени, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими наградами.

В марте этого года Гвидон Ахвердян отметил столетний юбилей. В честь праздника мэрия города наградила его званием почетного гражданина Дилижана. Журналистам мужчина рассказал о подробностях своей жизни в непростые военные годы и том, что вдохновляет его сейчас.

«Мне 100 лет. Еще 100 лет буду жить. Буду воспитывать молодых и сам воспитываться. <…> Если война будет, пойду, но лучше, чтобы не было войны. Война жестока, война убивает безвинных людей. Какая польза, чтобы погибнуть на войне и уйти?» — отметил ветеран.

После войны Гвидон Ахвердян пошел работать бригадиром и устроил свою личную жизнь. Сейчас у него более 70 внуков и правнуков.

«Правнуки? Да полсела — мои. Полсела внуков и правнуков — мои. Более 70 внуков и правнуков у меня. Может, еще больше. <…> Я все сказал внукам, что им делать и как жить, чтоб ни горя не видели, ни войны», — сказал юбиляр.

Ахвердян уверен, что Армении необходимо держаться России. Мужчина считает, что Армения будет «потеряна», если Россия оставит ее. Эту мысль он передает и подрастающему поколению.