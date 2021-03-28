Москва, 28 марта. Безумная ярость и волна агрессии охватили модель Милану Тюльпанову после интервью ее экс-супруга футболиста Александра Кержакова, в котором он рассказывает о побоях.

Роман между футболистом и дочкой сенатора Вадима Тюльпанова закончился громким скандалом. После расставания спортсмен неоднократно забирал ребенка у супруги, а она, в свою очередь, обвиняла Кержакова в постоянных изменах и домашнем насилии. С того момента прошло больше двух лет, однако модель до сих пор таит обиду на бывшего избранника.

Это стало очевидно по ее реакции на последнее интервью футболиста. В беседе с журналистами Кержаков рассказал, что никогда не обижал своих жен, а наоборот — старался вести себя с ними благородно. Он рассказал, как лечил за свой счет Тюльпанову от зависимости. Именно эти слова сильно оскорбили блогера, и она буквально накинулась на бывшего мужа в Stories. Тюльпанова опровергла заявления Кержакова о побоях.

«Боже, в тебе хоть что-то святое есть? У Маши (Первой жены спортсмена. — Прим. ред.) до сих пор есть заявление о побоях», — заявила Милана Тюльпанова.

В интервью Кержаков отметил, что прикладывал все усилия, чтобы вытащить жену из тяжелого состояния. Он подчеркнул, что невозможно помочь человеку, который не считает себя больным, пишут "Дни.ру".