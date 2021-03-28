Россиянам назвали семь проблем со здоровьем, которые приводит к постоянной усталости

Москва, 28 марта. Многие страдают от постоянного чувства усталости, даже если высыпаются и редко находятся в ситуации стресса. К такому состоянию приводят семь проблем со здоровьем.

Врачи выяснили, что изнуренными себя чувствуют до 40% людей на планете. У большинства это связано с недосыпом. Однако если хороший отдых не помогает, следует обратиться к врачу и проверить вероятность нескольких заболеваний. Перманентная усталость может быть вызвана анемией. Она возникает при дефиците железа, внутренних кровотечениях, ревматоидных артритах, раке. Также усталость является симптомом заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета.

Чувство изнурения может испытывать человек, у которого депрессия длится более двух недель, синдром хронической усталости или возникает апноэ во сне. Кроме того, в организме может наблюдаться дефицит витамина В12, который отвечает за нормальную работу мозга. Недостаток вещества проявляется покалыванием в конечностях, снижение памяти и зрения, ощущением тревоги.

Ранее психотерапевт Василий Шуров рассказал, как отличить усталость от «постковидного хвоста». При одинаковых симптомах между состояниями существует принципиальная разница.