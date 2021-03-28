СМИ: РФ начала изучать возможность внедрения стелс-технологий для своих самолетов

Москва, 28 марта. Индийские журналисты EurAsian Times рассказали, зачем России нужно создавать аналог американского бомбардировщика В-2.

Ряд стран, среди которых Россия, Китай и Индия, начали работу над внедрением стелс-технологий, которые на протяжении длительного периода используются в ВВС США. Около 30 лет назад американцы разработали на тот момент поистине революционный бомбардировщик B-2 Spirit, пишет «ПолитРоссия«.

Обозреватели EurAsian Times отмечают, что сегодня в Москве намерены сконструировать три прототипа новых бомбардировщиков для предварительных испытаний в 2023 году и проверить их в ходе летных испытаний в 2025 году. Будут ли соблюдены эти сроки, неизвестно, однако, по мнению представителей зарубежной прессы, такие планы подтверждают серьезность намерений России в отношении бомбардировщиков-невидимок. Кроме того, в Кремле планируют начать серийное производство нашумевших ПАК-ДА в 2027 году.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили о старте опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДП — перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата МиГ-41. Это ознаменовало конец бумажного этапа работ «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».