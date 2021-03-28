Объекты Мордовии вошли в федеральный кластер «Арзамас — Дивеево — Саров»

Саранск, 28 марта. Мордовия вошла в федеральный паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров». На совещании, посвященном возрождению Саровской и Дивеевской обителей, принял участие врио главы региона Артем Здунов.

О развитии федерального паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» речь шла в Москве на совещании с участием руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и министра культуры Ольги Любимовой.

«Расширение границ кластера и включение в него объектов республики даст серьезный импульс развитию инфраструктуры территории, в частности, дорожной, а также привлечению дополнительных инвестиций, позволит создать новые рабочие места, повысить стандарты предоставления туристических услуг», — отметил врио главы Мордовии Артем Здунов.

По мнению руководителя региона, с развитием кластера еще больше туристов посетят религиозные и природные объекты как Нижегородской области, так и Мордовии. В частности, речь шла о вхождении в туристический маршрут Темниковского района, где работа по улучшению инфраструктуры уже ведется.

«Мы уже более предметно расписали каждый парк, который откроем. Уже знаем, какие дорожки и скамейки, какое освещение установим. Для благоустройства нам понадобится шесть миллиардов рублей. А это 20 годовых бюджетов района», — рассказал ФАН глава Темниковского района Сергей Кизим.

Помимо работ по благоустройству города, в рамках кластера планируется строительство дороги, которая свяжет Дивеево Нижегородской области и Темников. А это от 14 до 20 километров.

«На строительство дороги потребуется ориентировочно 1,7 миллиарда рублей. В существующих реалиях мы развиваемся максимально хорошо. А с этой дорогой выйдем на новый этап развития. Темников — так называемый медвежий угол. До больших населенных пунктов от нас по 100 и 150 километров, а впереди заповедник и закрытый город Саров. Новая дорога поменяет всю логистику», — добавил собеседник.

Ранее ФАН писал о том, как Мордовия готовится к 20-летию канонизации Феодора Ушакова. В планах чиновников построить две дороги в самом Темникове. Проекты готовы, а работы оценили примерно в 90 миллионов рублей.