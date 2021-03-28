Протесты в Бангладеш: почему праздничный визит Нарендры Моди вызвал народные волнения

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Бангладеш с двухдневным визитом в связи с торжествами в честь 50-летия независимости государства. Моди и его коллега Шейх Хасина провели переговоры и подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях, однако диалог о партнерстве происходил на фоне протестов против присутствия Моди в стране.

Автор Telegram-канала «Индия сегодня» рассказывает, с чем связаны демонстрации в Бангладеш и по каким показателям Дакка смогла обогнать Нью-Дели за прошедшие полвека.

Бангладеш исполнилось 50 лет

Государство Бангладеш было образовано в 1971 году после завершения междоусобной войны восточной и западной частей Пакистана. Восток во главе со своим лидером Муджибуром Рахманом с оружием в руках отстаивал свое право на самоопределение. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, но тогдашний премьер-министр Индии Индира Ганди отправила войска на помощь Рахману. Индийская армия вошла в Дакку и выступила гарантом независимости новорожденного государства. С тех пор Бангладеш и Индию связывают особые отношения.

В последнее десятилетие Бангладеш все чаще называют экономическим лидером Южной Азии. С доходом на душу населения выше, чем в Индии, высокими темпами экономического роста, меньшим неравенством и в некоторых случаях лучшими социальными показателями Бангладеш имеет все основания праздновать свой золотой юбилей как независимое государство. Трансформация, произошедшая после войны за независимость 1971 года, видна во всем. В первые годы иностранная помощь составляла примерно седьмую часть ВВП страны — сейчас она не превышает 2%.

Бангладеш также имеет лучшие показатели, чем Индия, по бюджетному дефициту, торговому балансу и занятости (особенно женщин). У страны лучшее соотношение государственного долга к ВВП и инвестиций к ВВП. Товарный экспорт Бангладеш вырос в 2011-19 годах на 8,6% в годовом исчислении, в то время как индийский — лишь на 0,9%.

Если говорить о том, был ли оправдан разрыв Восточного и Западного Пакистана, то вывод очевиден — Дакка за эти 50 лет полностью опередила Исламабад по всем показателям, будь то демография, экономика, социальные показатели или демократические процедуры, какими бы несовершенными они ни были. Что касается детской смертности, то в Пакистане она вдвое выше, чем в Бангладеш

Проблема миграции

Индия утверждает, что власти Бангладеш жестоко обращаются с религиозными меньшинствами (в основном индуистами), что привело к резкому сокращению немусульманского населения с 23,2% в 1951 году до 9,6% в 2011 году. Параллельное обвинение состоит в том, что бангладешские мусульмане мигрируют в Индию — это привело к резкому увеличению относительной и абсолютной численности мусульманского населения в пограничных штатах Западная Бенгалия (27%) и Ассам (около 38%).

Нельзя не заметить очевидное противоречие — если массовая миграция индуистов привела к снижению их доли в населении Бангладеш, то не может быть, чтобы массовая миграция мусульман одновременно изменила религиозный состав по эту сторону границы. Тем более что общий прирост населения в Западной Бенгалии и Ассаме был ниже, чем в среднем по стране. Существует неоспоримое изменение демографического состава по обе стороны границы, но оно нуждается в лучшем или более полном объяснении.

Встреча Нарендры Моди и Шейх Хасины

Несмотря на разногласия, премьер-министр Индии Моди все же принял участие в торжествах по случаю пятидесятилетнего юбилея Бангладеш и посетил страну с двухдневным визитом.

«Состоялась продуктивная встреча с премьер-министром Шейх Хасиной. Мы рассмотрели весь спектр индийско-бангладешских отношений и обсудили пути углубления экономических и культурных связей в будущем», — написал Моди в своем Twitter.

Had a productive meeting with PM Sheikh Hasina. We reviewed the full range of India-Bangladesh relations and discussed ways to deepen economic and cultural linkages in the times to come. pic.twitter.com/pdRvJ7x3ho — Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2021

Cтороны подписали пять соглашений о взаимопонимании, охватывающих такие области, как связь, торговля, информационные технологии и спорт.

«Это придаст силы нашему партнерству и принесет пользу людям наших стран, особенно молодежи», — подчеркнул премьер Индии.

India and Bangladesh signed MoUs in key sectors such as disaster management, sports and youth affairs, trade, technology and more. These will add strength to our development partnership and benefit the people of our nations, especially the youth. — Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2021

«Признавая, что терроризм остается угрозой глобальному миру и безопасности, обе стороны подтвердили свою твердую приверженность ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях», — сказано в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров.

Водные соглашения — Тиста и Фени

В ходе диалога стороны подтвердили «искренние и постоянные усилия» Индии по работе над соглашением о совместном использовании водных ресурсов реки Тиста. Кроме того, Нью-Дели заявил о заинтересованности в поисках «разумного решения» по использованию и других водных артерий региона.

«Лидеры двух стран поручили министерствам водных ресурсов усилить работу над скорейшим заключением рамочного временного соглашения о совместном использовании вод шести общих рек, а именноМану, Мухури, Ховаи, Гумти, Дхарла и Дудхкумар», — говорится в совместном заявлении.

Индийская сторона также обратилась с просьбой о скорейшей доработке проекта совместного использования воды реки Фени с бангладешской стороной, сообщил журналистам министр иностранных дел Харш Вардхан Шрингла.

Обмен любезностями

В качестве гуманитарного жеста премьер-министр Моди передал Бангладеш партию машин скорой помощи, в которую вошли 109 транспортных средств. Он также заявил о передаче 1,2 млн доз вакцины от коронавируса.

Хасина, в свою очередь, подарила премьер-министру Моди золотую и серебряную монеты, выпущенные по случаю столетия со дня рождения Муджибура Рахмана, и серебряную монету к 50-летию независимости Бангладеш. Стороны также выпустили марки дружбы между Индией и Бангладеш в ознаменование 50-летия установления дипломатических отношений.

Кроме того, в ходе командировки Моди вознес молитвы в храме Джешорешвари Кали в деревне Ишварипур на юго-западе Бангладеш. Политик объявил, что Индия построит при храме общинный зал — укрытие от циклонов.

Выступая после молитвы, премьер заявил, что и Индия, и Бангладеш хотят стабильности, любви и мира вместо террора и беспорядков.

Передача технологий

На этом сотрудничество стран не заканчивается. Федерация индийских торгово-промышленных палат (FICCI) и бангладешская компания ThinkThrough Consulting сделали заявление о совместном продвижении и коммерциализации технологий, разработанных в двух странах.

Технологии охватывают широкий спектр секторов, включая окружающую среду, сельское хозяйство, текстильную промышленность, обрабатывающую промышленность, пищевую промышленность и аквакультуру. Предпринимателям Бангладеш также будет оказываться поддержка в наращивании производственного потенциала. Для них будут проводить виртуальное обучение, чтобы они могли беспрепятственно осваивать индийские технологии.

Студенческие протесты

Впрочем, визит Нарендры Моди был отмечен не только подписанием договоров о сотрудничестве. Сотни бангладешских студентов вышли на улицы в знак протеста против визита индийского лидера. Их демонстрации обернулись столкновениями с полицией.

По меньшей мере одиннадцать человек погибли и десятки получили ранения, когда силы безопасности открыли огонь, чтобы подавить протесты. В столице страны полиция применила против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ.

Активисты заявили, что глубоко возмущены визитом Нарендры Моди. Они обвиняют его в разжигании насилия против мусульман в Индии. На одной из акций протеста неподалеку от Дакки протестующие заблокировали шоссе, связывающее столицу с портовым городом Читтагонг.

Bangladesh: Islamists chant ‘direct action’, attack Hindu temples to protest PM Modi’s visithttps://t.co/7JK4WO3Vbv — OpIndia.com (@OpIndia_com) March 28, 2021

Правительство Бангладеш никак не прокомментировало эти протесты, сосредоточившись на позитивной повестке дня и углублении сотрудничества со своим старшим соседом. Однако это важный сигнал о том, что внутренняя политика Моди может оказать значительное влияние на внешние связи Индии и осложнить отношения даже между такими близкими партнерами, как Дакка и Нью-Дели.