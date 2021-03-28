Елизавета II отчитала внучку за безобидный снимок

Лондон, 28 марта. Британская принцесса Евгения получила выговор от бабушки, королевы Елизаветы II, за публикацию безобидной фотографии в социальных сетях.

Евгения — одна из немногих членов королевской семьи, которой разрешено вести соцсети. Девушка решила сделать публикацию в своем Instagram в честь отца, герцога Йоркского.

Принцесса опубликовала фото, на котором ее отец, принц Эндрю, позировал в форме в одном из коридоров Букингемского дворца во время подготовки к торжественному параду Trooping the Colour в качестве полковника Гренадерской гвардии. Прикрепив фото, девушка оставила трогательную запись, поздравив родителя с Днем отца.

Как выяснилось, коридоры не предназначены для посторонних глаз. Простой снимок привел Евгению к неприятностям: бабушка отчитала ее за это.

В последние месяцы новости о королевской семье не угасают. Причиной тому стало скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые раскрыли подробности общения с членами королевской семьи. В гостях у американской журналистки Опры Уинфри Маркл рассказала, что некоторые из королевской семьи переживали за цвет кожи их первенца.