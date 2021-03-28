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Елизавета II отчитала внучку за безобидный снимок

Елизавета II отчитала внучку за безобидный снимок

Лондон, 28 марта. Британская принцесса Евгения получила выговор от бабушки, королевы Елизаветы II, за публикацию безобидной фотографии в социальных сетях.

Евгения — одна из немногих членов королевской семьи, которой разрешено вести соцсети. Девушка решила сделать публикацию в своем Instagram в честь отца, герцога Йоркского.

Принцесса опубликовала фото, на котором ее отец, принц Эндрю, позировал в форме в одном из коридоров Букингемского дворца во время подготовки к торжественному параду Trooping the Colour в качестве полковника Гренадерской гвардии. Прикрепив фото, девушка оставила трогательную запись, поздравив родителя с Днем отца.

Как выяснилось, коридоры не предназначены для посторонних глаз. Простой снимок привел Евгению к неприятностям: бабушка отчитала ее за это.

В последние месяцы новости о королевской семье не угасают. Причиной тому стало скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые раскрыли подробности общения с членами королевской семьи. В гостях у американской журналистки Опры Уинфри Маркл рассказала, что некоторые из королевской семьи переживали за цвет кожи их первенца.

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