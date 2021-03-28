Династия метеорологов более 40 лет снимает показания на вершине Ай-Петри. ФАН-ТВ

Семья посвятила всю свою жизнь метеорологии. Уже более 40 лет муж с женой работают на вершине Ай-Петри в Крыму.

На метеорологическую станцию Вячеслав Озеров вместе с супругой приехали более 40 лет назад. Прежде, поработав на севере России, искали для себя место похолоднее, и вершина горы Ай-Петри подошла идеально.

«Погодную» династию начал глава семейства, за ним и супруга, заинтересовавшись ремеслом, из радистки переучилась на метеоролога. А дальше и подрастающее поколение — сын и две дочери подхватили эстафету.

Дочери Вячеслава Озерова получили образование, не связанное с изучением погоды. Но когда встал вопрос о формировании коллектива на метеостанции, решили поддержать родителей и остались жить на Ай-Петри.

«Работаем мы здесь 44 года, приехали из районов Крайнего Севера, и, конечно, искали попрохладнее место. Нашли вот здесь на Ай-Петри, мы довольны, конечно, работой. Работает вся наша семья: сын, две дочери, жена и я», — рассказывает Вячеслав Михайлович.

Семья метеорологов ежедневно снимает показания температуры воздуха, следит за ветром, влажностью воздуха, снега, почвы, высотой снежного покрова, количеством осадков и даже продолжительностью солнечного света. Все данные передаются синоптикам. Чтобы работа шла непрерывно, 24 часа в сутки, члены семьи по очереди сменяют друг друга.

«Ночные дежурства, конечно, изматывают, потому что погода-непогода, любая погода: метели, дожди, и в дождь, и в слякоть мы должны идти на площадку. Строго в определенные минуты мы должны снять показания приборов и передать их синоптикам», — делится глава семейства.

Вячеслав Озеров признается, что очень любит свою профессию, однако возраст берет свое, и с каждым годом обслуживать станцию становится все труднее. Супруги уверены, что на смену им придут более достойные сотрудники, ведь обе дочери уже пошли по их стопам, и скоро к ним присоединится внук.