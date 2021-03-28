Юморист Абрамов рассказал, как чуть не стал жертвой убийцы

Москва, 28 марта. Молодость комика Ивана Абрамова проходила довольно бурно. В рамках интервью на YouTube-канале «Макарена» юморист рассказал, как его чуть не убили в лифте днем.

Одно из самых страшных событий в жизни артиста — покушение неадекватного мужчины рядом с лифтом — произошло много лет назад. В тот день Абрамов возвращался после занятий в автошколе. Будущему комику чудом удалось сбежать. Лишь преодолев большое расстояние, он смог отдышаться и позвонил отцу, чтобы тот его встретил. Вернувшись к дому вместе, они увидели ужасающую картину.

«Мы приезжаем, мужика этого нет уже. А у подъезда валяются три трупа», — рассказал звезда Stand Up шоу на ТНТ.