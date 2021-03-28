Молодую пермячку силой затолкали в багажник на глазах у очевидцев

Пермь, 28 марта. Группа молодых людей затолкала девушку в багажник автомобиля, после чего водитель скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел на улице Халтурина.

Момент «разборки» попал на видео. На кадрах видно, как мужчина силой усаживает пермячку в белом пуховике в багажник. Очевидцы инцидента пытались помочь ей, однако вмешаться не успели — водитель скрылся. Пользователи Сети предположили, что это могло быть розыгрышем, однако роликом заинтересовалась полиция, передает сайт 360tv.ru.

Правоохранители организовали проверку, передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Однако позднее выяснилось, что 29-летняя девушка и ее 30-летний возлюбленный отдыхали в гостях и распивали спиртные напитки. Пермячка не хотела возвращаться домой, поэтому парень силой вывел подругу на улицу и усадил в багажник.