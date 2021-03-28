Автоэксперты оценили необходимость смены моторного масла весной

Москва, 28 марта. Эксперты автопортала оценили перспективы замены моторного масла в весенний период в России.

Специалисты автомобильного портала «АвтоВзгляд» не рекомендуют россиянам заниматься заменой масла в двигателе своего автомобиля с наступлением весны.

Считается, что весной масло необходимо менять однозначно, однако не делать это советуют только в определенных случаях. К примеру, эксперты убеждены, что для Европейской части России достаточно синтетического масла 5W-30 для всех сезонов. Более жидкое масло необходимо использовать в условиях Крайнего Севера.

При эксплуатации в городе или местности с перепадами высот масло советуют, напротив, менять чаще, чем прописано в рекомендациях производителей. Внимание автолюбителей также обращают на то, что около пятой части старой смазки остается в системе, а впоследствии смешивается с новой, что порождает появление смесей из масел. Неизвестно, как они влияют на работу двигателя и его ресурс.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что если решение обновиться принято, необходимо обязательно промыть систему смазки, чтобы удалить всю «отработку». Случаи, когда моторное масло стоить заменить раньше указанного срока, уже обсуждались и ранее.