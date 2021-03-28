Собчак оскорбила Крутого в разговоре с Лазаревым

Москва, 28 марта. Популярная журналистка Ксения Собчак в разговоре с певцом Сергеем Лазаревым жестко высказалась в адрес композитора Игоря Крутого. Ее слова попали на камеру.

Беседа звезд отечественного шоу-бизнеса состоялась в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Собчак не стала скрывать от Лазарева свое отношение к Игорю Крутому.

«Слушайте, честно говоря, Игорь Крутой – это не Моцарт. Давайте честно», — оскорбила композитора светская львица.

Лазарев возразил Собчак, но та все аргументы поп-исполнителя приняла в штыки. Переубедить журналистку бывшему солисту популярной когда-то группы Smash не удалось.

Известный журналист Отар Кушанашвили ранее поделился своим мнением о популярной телеведущей, у которой проекты не только на ТВ, но и в интернете. По мнению журналиста, Собчак строит прекрасную карьеру, идя по головам. Светская львица готова на все ради денег, в чем ей отлично помогает циничный характер, пояснил журналист. Кушанашвили добавил, что такой же тактикой пользуется еще одна известная телеведущая. Речь идет о Тине Канделаки.