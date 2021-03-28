Ротвейлер вырвался из рук хозяина и напал на людей в Екатеринбурге

Екатеринбург, 28 марта. Вырвавшийся из рук хозяина ротвейлер напал на женщину, ее сына и собак во время прогулки на Эльмаше.

Инцидент произошел на улице Старых Большевиков. По словам пострадавших, они вышли на вечернюю прогулку со своими собаками мелких пород. Однако спустя несколько минут на них набросился большой пес, который убежал от хозяина. Пес покусал мужчину и набросился на собак, женщины успели вовремя уйти. На место ЧП вызвали спасательные службы.

Как выяснилось позже, во время прогулки со злобным ротвейлером его хозяин почувствовал недомогание и собака в это время смогла вырваться. По предварительной информации, мужчина обморозил себе пальцы и долгое время еще находился на улице. Сейчас полицейские проводят проверку по факту инцидента. Врачи оказали соответствующую медицинскую помощь пострадавшим.

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