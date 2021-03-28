Пашинян назвал сроки ухода в отставку с поста премьера Армении

Ереван, 28 марта. Премьер-министр Армении рассказал, когда планирует покинуть свой пост.

По словам армянского политика, он уйдет в отставку в апреле. Чтобы Пашинян покинул свой пост, необходимо провести досрочные парламентские выборы, отметил премьер. До организации процедуры волеизъявления он намерен продолжить выполнять свои обязанности.

«Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», — отметил политик.

Ранее о намерениях Пашиняна оставить пост рассказывал вице-спикер парламента Армении. Премьер не уйдет в отставку до проведения выборов в высший орган, подчеркивал он.