Как победить диктатуру Джукановича — интервью с депутатом парламента Черногории

Депутат парламента Черногории и заместитель председателя «Демократической народной партии» (входит в политический блок Демократический фронт, который стал стержнем победившей на парламентских выборах коалиции «За будущее Черногории». — Прим. ФАН) Драган Бойович еще в январе выступил с предложением внести правки в Закон о президенте, чтобы ограничить полномочия Мило Джукановича. Его диктатура сохранялась в стране на протяжении последних 30 лет, вне зависимости от занимаемой должности. Однако парламентское большинство до сих пор не согласовало законопроект.

В эксклюзивном интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах Бойович рассказал, почему столь ожидаемые перемены во властных структурах затягиваются, есть ли опасность реванша Джукановича и его «Демократической партии социалистов», а также какие существуют рычаги, чтобы очистить страну от выстроенной им коррупционной системы.

— Что, по Вашему мнению, существенно изменилось в Черногории после парламентских выборов 30 августа прошлого года?

— Начался демонтаж диктаторского режима, который держался у власти в Черногории предыдущие 30 лет. Пришли новые силы, которые стремятся освободить Черногорию от этого политически-криминального спрута, но демонтаж диктатуры только начался — и многое еще предстоит изменить. Мы (представители «Демократического фронта». — Прим. ФАН) считаем, что этот процесс идет слишком медленно, и что преобразования необходимо ускорить.

Мы убеждены, что с режимом управления, установленным партией Джукановича за все эти годы, необходимо расстаться самым эффективным способом. Но в то же время — мы не одни во власти. И поэтому было принято решение двигаться к переменам с соблюдением процедур, установленных предыдущим режимом.

Однако подвох кроется в том, что бывший режим заблаговременно создал систему, которая защищает саму себя! И игра по правилам этой системы, без принятия так называемых lex specialis (лат. термин, обозначающий специальный закон, который отменяет общий закон. — Прим. ФАН), с помощью которых можно было бы освободить подконтрольные Джукановичу институции и ликвидировать отдельные общественные аномалии, внедренные его олигархическим режимом, существенно замедлила демократические перемены.

— Кто конкретно стопорит перемены?

— Новая власть состоит из множества политических партий с различными программами. Нам удалось достичь договоренностей о некоторых базовых пунктах — например, что необходимо сменить автократический режим, создать справедливые условия для первых демократических выборов, чтобы экономически истощенная страна с огромным внешним долгом финансово стабилизировалась. Но поскольку у нас различные политические программы, нам приходится соглашаться на различные обоюдные компромиссы и мы лишены возможности всецело следовать программе исключительно одной политсилы.

— Удалось ли Джукановичу сохранить политическое влияние на общественную жизнь в стране?

— Результат местных выборов в Никшиче (несмотря на победу противников Джукановича, ДПС получила 39% голосов. — Прим. ФАН) свидетельствует о том, что новое правительство сделало недостаточно для демонтажа старой системы. Партия бывшего режима частично сохранила силу, пока еще не произошла демобилизация ее активных сторонников, чего бы следовало ожидать после смены власти.

Подобной ситуации поспособствовало и недостаточное сотрудничество между правительством и парламентским большинством. Считаю, что данный разлад необходимо преодолеть и установить более тесный диалог и координацию между Правительством и коалицией в Скупщине. Отмечу также, что положение вещей слишком медленно меняется не только в сфере внутренней политики, но и во внешней.

Например, отношения с Россией до сих пор на недопустимо низком уровне. А ведь Россия — наш многовековой союзник и друг. И данное союзничество мы должны уважать. Не говоря уже о том, что как маленькая страна мы не можем себе позволить подобную роскошь — портить отношения с другими государствами, а тем более со сверхдержавами, каковой является Российская Федерация.

Конечно, мы должны в любом случае поддерживать хорошие отношения и с Западом. Но тот факт, что мы являемся членом НАТО и стремимся к вступлению в ЕС, не означает, что у нас должны быть плохие отношения с Российской Федерацией. Напротив — мы должны лелеять эти отношения и развивать их.

Недавний пример с вакцинами «Спутник V» для борьбы с пандемией COVID-19 — это первые вакцины, которые получила Черногория, и прибыли они именно из России и Сербии. Это в который раз показывает искреннюю солидарность и дружелюбие России и Сербии по отношению к Черногории, за что мы им весьма благодарны. Отдельную благодарность, конечно, мы должны выразить и Китайской Народной Республике, которая нам также помогла вакцинами.

— Но как Джукановичу удалось сохранить свое влияние несмотря на то, что его партия проиграла выборы и не получила парламентское большинство?

— Проблема в том, что в Черногории за многие годы были выстроены целые параллельные системы, сформированы теневые бюджеты, и все его люди имеют огромные средства. Подобный политически-криминальный, плотно окутавший страну спрут чрезвычайно тяжело одолеть. Осложняет процесс демонтажа и вышеупомянутая фрагментированность нового правительства, сформированного из различных политических сил — подобное отсутствие гомогенности, единства нередко воспринимается избирателями как слабость. Кроме того, Джуканович использует и свой президентский пост, чтобы сохранять ряд своих позиций и сфер влияния.

— Как вы считаете, существует ли шанс, что ДПС вернется к власти?

— Думаю, что у ДПС больше нет никаких шансов. Коалиционные возможности этой партии серьезно сузились. Они довели свою политику до крайности, выступая за экстремистский национализм. В этом национализме, я думаю, они объединили в своем избирательном теле все, что могли. Достигнуть результатов лучших, чем тот, который они показали в Никшиче, они не смогут. Верю, что далее последует только политическое разрушение этой партии.

— Вы заявили, что собираетесь предложить изменения в Закон о президенте в парламенте Черногории. Пожалуйста, объясните нашим читателям: как Джукановичу удается препятствовать решениям парламента и правительства?

— Роль президента в нашей системе, скорее, протокольная. Основные функции власти находятся у правительства — именно оно определяет внутреннюю и внешнюю политику.

Джуканович стремится показать, что до сих пор имеет мощное политическое влияние, что все еще может руководить процессами и управлять новым парламентским большинством, но это уже далеко не так. Нашим предложением изменить Закон о президенте мы стремимся вернуть ситуацию с полномочиями президента в рамки, установленные Конституцией, за которые Джуканович постоянно пытается выходить и навязывать свои требования. Изменениями Закона о президенте, как и Закона об обороне, мы стремимся лишь дополнительно уточнить определенные положения и таким образом напомнить Джукановичу о его реальной конституционной юрисдикции и полномочиях.

— Приведите, если это возможно, примеры его вмешательства и манипуляций?

— Примером его вмешательства и манипуляций является возврат законопроектов, которые принял парламент. Например, Закона о свободе вероисповедания. Законы были направлены на пересмотр по исключительно политическим мотивам.

Затем он воспрепятствовал смене целого ряда послов (в Сербии, Италии, Ватикане, Германии, США, Китае), отказавшись подписать их отзывы. Он использует любую возможность показать, что сохранил свою политическую мощь и может влиять на обстоятельства, хотя его роль скорее протокольная, и реальной властью он не обладает. Однако он пользуется отсутствием единства во власти, чтобы достичь своих политических целей.

— Есть шанс, что парламент поддержит предложенные вами изменения?

— В данный момент приоритетным для нас является принятие Закона о прокуратуре. Она полностью под контролем одного человека и его семьи.

В Черногории прокуратура стала четвертой ветвью власти. Это не было бы проблемой, будь она независимой и профессиональной, но верхушка прокуратуры полностью подчинена исполнению целей Мило Джукановича и бывшего режима. Мы считаем, что необходимо изменить такое положение вещей, и по этой причине мы инициировали изменение законов. Наша цель — наконец-то получить независимую и профессиональную прокуратуру.

Наша решительная политическая позиция — не голосовать ни за один закон, предложенный правительством, пока не будет изменен Закон о прокуратуре. Изменения Закона о президенте и Закона об обороне должны были стать частью этого пакета, но из-за согласований внутри парламентского большинства они на данный момент отложены.

— Как член антикоррупционного комитета, объясните — почему борьба с коррупцией выглядит, мягко говоря, комично? Несколько арестованных преступников были отпущены на свободу, а некоторые чиновники — например, Драган Ковачевич — смогли сбежать из страны.

— Борьба против коррупции проходит так неэффективно потому, что не произошло глубинных изменений в структурах власти. По-прежнему на некоторых ключевых позициях находятся люди бывшего режима, прежде всего — в прокуратуре и системе правосудия. Потому мы наблюдаем комичные ситуации, когда людям, обвиняемым в миллионных аферах, дают возможность защищаться на свободе и уходить из-под следствия.

Настоящая борьба с коррупцией невозможна, пока не будет расследован ряд ранее нашумевших коррупционных скандалов. Чтобы это произошло, необходимы изменения в системе правосудия и прокуратуре, необходимо принять и поправки в Закон о парламентском расследовании, которыми бы усилилась и стала эффективнее наблюдательная роль парламента.