Британцы поделились впечатлениями от маневра российских подлодок в Арктике

Лондон, 28 марта. Жители Великобритании бурно отреагировали на маневры трех атомных подлодок в арктическом регионе 26 марта.

Впервые в истории российского флота три атомные подлодки одновременно всплыли из-подо льда толщиной полтора метра в пределах 300 метров друг от друга. Маневры прошли в рамках комплексной экспедиции «Умка — 2021», проходящей в настоящее время в Арктике.

«ПолитРоссия» приводит перевод отрывка из тематической публикации Daily Mail.

«На видео были показаны три атомные подводные лодки, которые прорвались сквозь арктические льды рядом друг с другом», — пишут авторы зарубежного издания.

Материал вызвал большой резонанс среди читателей — в комментариях пользователи отмечали, что россиянам удалось показать по-настоящему впечатляющий трюк.

«Всплыть сквозь лед в такой близости друг от друга — впечатляющая навигация!» — пишет читатель Daily Mail.

«Их новые подводные лодки лучше всего то, что у нас есть», — констатировал британец.

«Бррр! Они могут сохранить этот регион. Холодно? Холоднее, чем сердце моей бывшей жены. А оно холодное, я вам скажу», — признался интернет-пользователь.

Ранее сообщалось, что видео военных учений атомных ракетоносцев ВМФ РФ в Арктике стало самым популярным постом в аккаунте японского телеканала NHK в Twitter.