Оппозиция Армении собирается на митинг в поддержку отставки Пашиняна

Ереван, 28 марта. Представители оппозиции, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на массовую акцию перед зданием парламента.

Отмечается, что шествие планируется на перекрестке улицы Демирчяна, где находится палаточный лагерь оппозиции, и проспекта Баграмяна, который был ранее разблокирован митингующими​​​.

Координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что повестка осталась такой же — отставка Пашиняна. Он добавил, что если политик формально уйдет в отставку, чтобы запустить механизм проведения досрочных парламентских выборов, представители оппозиции будут бороться. Это нужно для того, чтобы Пашинян не выполнял обязанности главы правительства в предвыборный период.

«Мы должны превратить отставку де-юре в фактическую отставку», — подчеркнул Сагателян.

Ранее Пашинян заявил, что отказ от соблюдения трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе мог привести к катастрофе.