Подольская выпросила у мужа подарок за второго ребенка

Москва, 28 марта. Известный исполнитель Владимир Пресняков — младший осуществил мечту своей жены Натальи Подольской за рождение второго ребенка. Об этом артистка сама рассказала в интервью.

Певица Наталья Подольская в конце прошлого года во второй раз стала мамой. Мальчика звездная пара назвала Иваном. Сейчас певица все время посвящает младшему наследнику, оставив присмотр за старшим супругу. За рождение второго ребенка супруг артистки сделал ей дорогостоящий подарок. Подольская призналась, что «обнаглела» и сама сказала, что именно она хочет получить.

«На самом деле, я обнаглела и сама себе выбрала подарок. У меня была мечта — часы Cartier, и Вова ее исполнил», — рассказала артистка в интервью «Комсомольской правде».

Средняя цена за изделия бренда Cartier стоят от полумиллиона до двух миллионов рублей. Однако ради любимой женщины Владимиру Преснякову — младшему пришлось раскошелиться.

Роды и уход за пятимесячным сыном никак не мешают артистке заниматься карьерой: сейчас она готовит новый хит и клип на него, в котором предстанет в откровенных нарядах.

Недавно Подольская на своей странице в Instagram опубликовала редкие фотографии со старшим сыном своего мужа Никитой и его молодой женой Аленой. Публикация была приурочена к 75-летию музыканта и композитора Владимира Преснякова — старшего.