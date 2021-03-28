Врач Гинзбург посоветовал «перестроить голову» для успешного похудения

Москва, 28 марта. Процесс сброса лишнего веса человек должен начинать именно «с головы», заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Чтобы человек начал худеть, ему необходимо перестроить свои мысли на новый лад. При этом сбросить ненужные килограммы быстро бывает сложно, пишет сайт 360tv.ru.

Также специалист указал на различие в образе жизни худого и полного человека. Первый, как считает Гинзбург, подвижнее, шустрее и имеет структурированную жизнь. Не стоит забывать, что темпы сброса веса бывают разные, а на первом месте стоит состояние здоровья: в месяц можно терять не более двух килограммов.

Не всегда можно похудеть самостоятельно, поэтому некоторые люди прибегают к хирургическому вмешательству. Гинзбург подчеркнул, что бариатрическую операцию стоит делать только при третьей или четвертой степени ожирения.

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