Путин рассказал, какая процедура помогает ему укрепить иммунитет

Москва, 28 марта. Контрастные ванны помогают укреплять здоровье человека. По словам президента России Владимира Путина, такие процедуры позволяют ему усилить иммунитет.

Если у президента нет возможности принять контрастные ванны, то он не отказывается от контрастного душа. Об этом Путин рассказал в эфире телеканала «Россия-1». К таким процедурам, по словам главы государства, он прибегает каждый день.

«Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», — рассказал Путин.

Вдобавок к этому, контрастный душ относится к простым процедурам, добавил российский лидер. По его словам, весь принцип такого метода заключается в переключении горячей и холодной воды.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил, когда в стране будут отменять введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения. Как сообщалось, этому может способствовать формирование популяционного иммунитета.