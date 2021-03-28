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Путин рассказал, какая процедура помогает ему укрепить иммунитет

Путин рассказал, какая процедура помогает ему укрепить иммунитет

Москва, 28 марта. Контрастные ванны помогают укреплять здоровье человека. По словам президента России Владимира Путина, такие процедуры позволяют ему усилить иммунитет.

Если у президента нет возможности принять контрастные ванны, то он не отказывается от контрастного душа. Об этом Путин рассказал в эфире телеканала «Россия-1». К таким процедурам, по словам главы государства, он прибегает каждый день.

«Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», — рассказал Путин.

Вдобавок к этому, контрастный душ относится к простым процедурам, добавил российский лидер. По его словам, весь принцип такого метода заключается в переключении горячей и холодной воды.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил, когда в стране будут отменять введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения. Как сообщалось, этому может способствовать формирование популяционного иммунитета.

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