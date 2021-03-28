Кедми рассказал, ради чего США готовы «отдать» Прибалтику и Украину России

Москва, 28 марта. США стараются столкнуть Россию и Китай. Ради этого Вашингтон готов даже «сдать» Прибалтику и Украину. Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он уверен, что ключевой геостратегической задачей США является разделение России и Китая. Вашингтон намеренно старается стравливать между собой Пекин и Москву. США давно выстраивают свою политику вокруг тезиса, что КНР является угрозой для всего мира. Все страны НАТО повторяют за Вашингтоном и отказываются сотрудничать с Китаем в экономических и политических сферах.

«У РФ нет почти никаких противоречий с КНР. Но американцам надо поссорить эти две страны, натравить одну на другую. Поэтому они рассуждают так: если нельзя справиться с Китаем, надо договориться с Россией и пообещать ей все что угодно в обмен на отказ от поддержки Китая», — комментирует Кедми.

США решили сделать разменной монетой страны постсоветского пространства. Речь идет об Украине, Грузии, Молдавии и Прибалтике. Вашингтон имеет особое влияние на все эти государства. Он готов «сдать» России все пространство бывшего СССР в обмен на отказ от союза с КНР, подытоживает Кедми.

Ранее сообщалось, что этот военный эксперт объяснил, каким должен быть ответ РФ на растущую угрозу со стороны НАТО и США.