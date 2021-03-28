Шестилетний британец искал червей на заднем дворе и нашел окаменелость эпохи палеозоя

Уолсолл, 28 марта. Шестилетний ребенок из Великобритании искал червей на заднем дворе своего дома. В руки юного британца попала окаменелость, которая относится к палеозойской эре.

Шестилетний мальчик из британского города Уолсолл обнаружил камень, похожий на рог. Отец ребенка установил, что окаменелость относится к группе кораллов. В этом ему помогло сообщество в социальной сети Facebook. Мужчина решил, что сыну попался четырехлучевой коралл или ругоза. Они обитали 251 – 488 миллионов лет назад, когда территорию покрывала вода.

Многие люди написали в комментариях, что обнаружить такую находку на собственном заднем дворе очень здорово. Также отмечалось, что если внимательно смотреть, то окаменелости можно выявить на любой территории. При этом фрагмент, который нашел мальчик, довольно редкий. Отец и сын планируют рассказать о находке в музее геологии Бирмингемского университета.

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили окаменелости растений подо льдом в Гренландии. Специалисты допускают, что когда-то территорию не покрывал лед.