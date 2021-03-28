Специалисты МГУ изучат особенности работы мозга тибетских монахов во время медитации

Москва, 28 марта. Процесс медитации тибетских монахов давно привлекал внимание ученых со всего мира. В этот раз его особенности изучат ученые Московского государственного университета.

Российские нейрофизиологи из Московского государственного университета (МГУ) отправились в Тибет, чтобы изучить изменения в работе мозга буддистских монахов, происходящие во время медитации. О результатах экспедиции в беседе с телеканалом «Мир 24» рассказал заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова, профессор Александр Каплан.

По словам Каплана, заинтересованность в исследовании выразили сами монахи. Инициативу проявил сам Далай-лама.

«Далай-лама проявил даже первым инициативу – на встрече с ним вдруг было высказано такое пожелание, мы тут же откликнулись. Для буддистских монахов, для буддистских учений, для Далай-ламы в том числе интересно, чтобы это учение воспринимало как можно больше людей на Земле. Как его воспринимать, если мы будем говорить, что это мистика, что люди уходят куда-то в тонкое сознание?» — рассказал ученый.

Специалисты МГУ записали результаты электроэнцефалограммы в процессе медитирования монахов. Проведение других исследований было бы осложнено тем, что буддисты должны находится в максимально привычных для себя условиях, чтобы результаты были точными. Всего были собраны показатели 40 монахов. Теперь нейрофизиологам предстоит расшифровать эти данные, чтобы выяснить, как изменяется образ мышления медитирующего.

Ранее сообщалось, что полушария головного мозга работают несколько иначе, чем считалось ранее. Получаемая человеком информация записывается не в одну половину мозга, а сразу в две.