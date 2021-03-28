Киев считает, что в подрыве Минских соглашений виновата Россия

Москва, 28 марта. Советник секретаря Совета Безопасности Украины Павел Жовниренко объявил минский и нормандский форматы переговоров по Донбассу несерьезными. Также он настаивает на усилении санкционной политики США по отношению к России, сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на телеканал Ukrlife.tv.

По мнению Жовниренко, нормандские и минские соглашения представляют собой скорее любительский формат международных отношений.

Любые переговоры между государствами обычно ведут высшие чины, представители государств, структур, органов, специально для этого предназначенные. В их числе — министры иностранных дел. Все эти люди отлично разбираются в международном праве. Если взять минские договоренности, то там с самого начала не было ни одного карьерного дипломата.

Сейчас такие специалисты появились, но из-за того, что ситуация устаканилась, все происходящее находится под управлением министра иностранных дел и администрации президента. Это неправильно.

Жовниренко уверен, что любая деятельность, связанная с деоккупацией, должна проводиться МИД.

«Реинтеграция — дело рук Министерства временно оккупированных территорий. Не может быть никаких решений о реинтеграции до деоккупации, сначала деоккупация», — отметил эксперт.

Жовниренко также отметил, что более жесткая позиция США в отношении России сможет вынудить Россию к конструктивному диалогу. Эксперт считает, что Москва понимает только силу и жесткость.

«Когда ты говоришь, что готов к миру и хочешь мира, ты можешь быть уверен, что будет война с Россией. Только тогда, когда Россия получает достойный отпор, она устанавливает с этой страной нормальные отношения», — уверен Павел Жовниренко.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обвинял Россию в том, что ее отношения с Западом пришли в упадок. И для их разворота Москве необходимо прогрессировать в области прав человека, реализовывать Минские соглашения и прекратить кибератаки на страны Европейского союза.