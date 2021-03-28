Пашинян назвал армяно-российскую группировку войск важным элементом безопасности в регионе

Ереван, 28 марта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал армяно-российскую группировку войск важной формулой противодействия угрозам безопасности в Кавказском регионе.

По его словам, взаимодействие России и Армении в этом вопросе необходимо развивать. Он отметил, что армяно-российская группировка войск нуждается в усилении.

Политик также заявил, что его призыв не говорит о необходимости готовиться к новым военным конфликтам. Пашинян подчеркнул, что нужно изменить свое восприятие региона и стремиться к тому, чтобы «и регион изменил свое восприятие по отношению к нам».

Напомним, что совместная группировка войск России и Армении была создана в 2016 году. Она необходима, чтобы отражать существующие и потенциальные угрозы коллективной безопасности.

Ранее премьер-министр Армении рассказал, когда планирует покинуть свой пост.