Следователи устанавливают обстоятельства гибели лыжника на склоне в Мурманской области

Мурманск, 28 марта. СК начал доследственную проверку по факту смертельного инцидента на склоне горы Айкуайвенчорр, где погиб один человек.

Выяснением причин и обстоятельств трагедии занимаются сотрудники следственного отдела по городу Апатиты. На данный момент они уже организовали ряд экспертиз, направленных на установление деталей смертельного инцидента. В их число включена и судебно-медицинская проверка, которая покажет точную причину смерти лыжника, сообщили в СК РФ по региону.

Погибший на склоне горы мужчина прибыл туда вместе с двумя товарищами. Все они прилетели в Мурманскую область из Санкт-Петербурга для катания на лыжах, сообщал ФАН. Одной из точек, которые они посетили в день трагедии, был необорудованный склон горы Айкуайвенчорр.