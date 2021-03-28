Политолог Кошкин рассказал, почему у НАТО не получится превзойти Россию в Арктике

Москва, 28 марта. Российская армия обладает широкими возможностями в Арктике, что очень тревожит Запад, поскольку военнослужащие НАТО не смогут повторить маневры России в этом регионе.

Синхронное выныривание трех российских подлодок с радиусом 300 метров сквозь толстые арктические льды было совершенно впервые в истории. Данный маневр в Арктическом регионе является высшей степенью мастерства, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью изданию «Журналистская правда».

Такой впечатляющий прием необходим для субмарин, совершающих пуски ракет. А комбинации, которые были исполнены во время недавних российских учений, весьма сложны, поскольку радиус при синхронном выныривании трех подлодок был совсем небольшим.

Такой маневр вряд ли под силу иностранным судам. Для этого нужно иметь подводные лодки с соответствующими техническими характеристика, а Запад пока что не может этим похвастаться.

«Для России Арктика – «дом родной», в котором находится широкая зона влияния РФ. Инфраструктура создана уникальная», — добавил Кошкин.

Другие приарктические государства не обладают такой военной инфраструктурой, что весьма беспокоит НАТО. Члены Североатлантического альянса, разумеется, тоже хотели бы совладать приемами эксплуатации высокотехнологической техники и вооружения в Арктическом регионе.

Однако пока что ни у кого нет шансов превзойти возможности российской армии и разработки по возведению атомного флота, резюмировал Андрей Кошкин.

Также китайские аналитики недавно рассказали, почему российские подлодки станут серьезной проблемой для США.