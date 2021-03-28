Ученые из Белгорода создали жидкость для линз с лекарством от глаукомы

Белгород, 28 марта. Новый раствор для линз с добавлением препарата от глаукомы разработали ученые Института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ».

Офтальмологический раствор будет эффективен при лечении глаукомы, которая осложнена миопией. Отличие от обычных глазных капель заключается в том, что у лекарства будет пролонгированный терапевтический эффект. Об этом рассказала врач-офтальмолог Белгородской областной детской клинической больницы Наталья Кривошапова.

Также разработчикам удалось решить еще одну проблему, а именно быстрое вымывание раствора. К этому обычно приводит недостаточная вязкость средства. Состав помогает снизить внутриглазное давление и способствует регенерации глазных тканей. Добавление фосфатного буферного раствора позволяет поддерживать комфортный уровень pH. Специалисты проведут клинические испытания препарата.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что ношение контактных линз повышает риск заражения коронавирусом. На период пандемии следует вернуться к очкам.