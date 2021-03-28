Галкин прошелся по Панайотову за пародию на Паваротти в «Точь-в-точь»

Москва, 28 марта. Юморист и шоумен Максим Галкин — член жюри программы «Точь-в-точь» — резко высказался в адрес исполнителя Александра Панайотова, пародировавшего оперного певца Лучано Паваротти.

Актеры Максим Аверин, Михаил Боярский и Леонид Ярмольник, которые также оценивают номера участников шоу, положительно отозвались о выступлении Панайотова. А Галкину вовсе не понравился номер. Артист указал, что Панайотов спел арию Калафа эстрадным голосом, а не оперным.

«Конечно, ты нота в ноту спел эту арию Калафа из «Турандот» Джакомо Пуччини, но начнем с того, что ты пел потрясающе эстрадным голосом. У тебя опора-то не оперная, я думал, что ты извернешься, развернешь диафрагму, чтобы дать опору оперную, когда нет зависимости от микрофона», — сказал супруг Аллы Пугачевой в эфире шоу.

Юморист отчитал музыканта за то, что он не смог перевоплотиться в итальянского певца. При этом другие члены жюри заступились за артиста.

«Ну при чем тут Лучано Паваротти? Мы все-таки играем в перевоплощения, надо что-то сделать, чтобы стать Лучано Паваротти… Недостаточно просто спеть красиво арию Калафа, ты ее поешь как Саша Панайотов. Я покривлю душой, если поставлю 5, 4. Я поставлю 3, потому что это не Лучано Паваротти. Саша, ты гениально поешь, но ты ни разу не Паваротти. Там такая вокализация, она на такой опоре, ты чувствуешь эту массу», — прошелся по музыканту комик.

В этом же выпуске программы Галкин обрушился с критикой на актрису Валерию Ланскую, которая была в образе Димаша Кудайбергена.