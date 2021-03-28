«Это несерьезно»: Путин прокомментировал отказ от вакцинации на камеру

Москва, 28 марта. Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил отказаться от съемки собственной вакцинации на видео.

Необязательно поступать аналогично кому-либо, подчеркнул глава государства. Так он ответил на соответствующий вопрос.

«Ну, это несерьезно, на мой взгляд», — пояснил президент.

При желании можно сфальсифицировать видеосъемку. На кадрах могут показать лишь укол, а ввести в организм человека физраствор, отметил Путин.

Ранее президент России не стал раскрывать, каким именно российским препаратом сделал прививку от коронавируса. По его словам, все вакцины обладают примерно одинаковыми качествами.