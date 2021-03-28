Леди Гаге – 35. Из чего сложен ее образ и карьерный путь

Американская певица, актриса и продюсер Леди Гага, как и многие, начинала свой путь с выступлений в клубах. Сегодня Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя певицы) не просто популярна во всем мире, она — одна из самых влиятельных женщин в музыкальной индустрии и признанный феномен поп–культуры.

Стефани родилась в итальянской семье в Нью-Йорке, а ее родители были предпринимателями. Увлечение музыкой, артистические наклонности и отсутствие боязни выделиться из толпы определили будущее творческой девушки.

Из каких компонентов сложился дальнейший карьерный путь Леди Гаги — в материале ФАН.

Ее музыка

Имя Леди Гаги прогремело на весь мир за счет хитов, которые в начале 2000-х играли в каждом клубе и баре. Пусть критики и не отмечают эволюции музыкального стиля, треки Гаги остаются однозначно качественным поп-продуктом: сильный голос, безупречный ритм, цепляющие тексты. В 2014 году певица стала первой женщиной, чей сингл Bad Romance получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Сейчас на счету Леди Гаги шесть коммерчески успешных студийных альбомов, отмеченных музыкальными наградами и любовью слушателей, а также несколько почетных наград (в том числе и «Оскар») за лучшую песню к фильму. При этом все творчество Гаги похоже на огромный коллаж или полотно, состоящее из культурных отсылок. А за каждой песней или клипом певицы стоит колоссальная техническая и смысловая работа, что поднимает ее музыкальный продукт на принципиально новый уровень качества.

Ее публичный образ

Фигуру Гаги с самого начала рассматривали как любопытный и экстравагантный культурный феномен. Феномен, призванный изумлять и быть шокированным: начиная с псевдонима (который, согласно легенде, появился случайно) и заканчивая продуманными до мелочей выходами в свет. Эпатаж и гламур — родная стихия Гаги, а умение примерять на себя как футуристичные и китчевые, так и удивительно элегантные образы делают из нее персону, которая визуально никогда не надоест.

Ее роли в кино

Появление в кино человека настолько харизматичного было вопросом времени. Ее дебют в боевике Роберта Родригеса сейчас никто и не вспомнит, ведь образ из культовой «Американской истории ужасов» вышел куда более блестящим. Гага сыграла в нем таинственную и эпатажную хозяйку отеля, по совместительству вампира, и этот персонаж был списан будто с нее самой. Следующей ступенькой стала пронзительная роль в ремейке голливудской классики «Звезда родилась». Фильм получил высокие оценки критиков и зрителей, а Гага была номинирована за лучшую женскую роль. Сейчас артистка снимается в следующем проекте — «Дом Гуччи» Ридли Скотта, который уже успел заинтриговать публику и фанатов певицы.

Ее отношение к фанатам

Армия фанатов, сплотившаяся вокруг Леди Гаги, — ее ценный актив и ресурс. Его, конечно же, не было бы без трепетного и уважительного отношения со стороны звезды. Открытость, искренность и честность стали постулатами Гаги в общении с поклонниками, которые называют себя маленькими монстрами, а объект их обожания — мамой монстров.

Ее отношение к миру

Любовь и доброта к людям — то, что питает Леди Гагу и то, что она пытается принести в мир. Она занимается благотворительностью, участвует в борьбе против СПИДа и ВИЧ, известна своим патриотизмом и активной позицией относительно прав человека. Гага — одна из тех звезд, что не боятся говорить вслух о психических трудностях. Откровенность на таком уровне помогает повысить общую осведомленность людей о ментальных проблемах и искоренить страх и предвзятость к ним со стороны общества. Интересно и то, как проявила себя Леди Гага во время пандемии: сбор денег на закупку средств защиты для медиков, благотворительный концерт и большие жесты благодарности врачам.

Феномен Леди Гаги сегодня изучают и искусствоведы, и маркетологи. Похожая то ли на хамелеона, то ли на мозаику, артистка состоит из бессчетного количества цепляющих взгляд моментов. Одно остается точным: за фасадом многоярусных нарядов и безумной хореографией Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта остается талантливым и искренним человеком, открытым миру и людям.