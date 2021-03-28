Полицейские в США надели наручники на пятилетнего ребенка за прогул школы

Вашингтон, 28 марта. Американские правоохранители жестко задержали пятилетнего ученика одной их школ, который прогуливал уроки. Мальчика заковали в наручники и в таком виде вернули в учреждение.

Стражи порядка отправились на поиски ребенка после звонка от руководства школы. После обнаружения мальчика они стали отчитывать его за прогулы, а затем скрестили ему руки и заковали в наручники. В таком виде задержанного ученика привезли обратно в школу.

Мать юного американца, узнав о случившемся, обратилась в суд. Она намерена добиться, чтобы правоохранителей привлекли к ответственности за насилие над ребенком, а также потребовать крупную денежную компенсацию за психологическую травму сына.

Похожий инцидент произошел в американском городе Рочестер, сообщал ФАН. Там местные полицейские распылили перцовый баллончик в лицо женщине с трехлетним ребенком.