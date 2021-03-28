В Польше назвали проекты российского ВПК «бумажным супероружием»

Варшава, 28 марта. Польские СМИ назвали новые разработки России в сфере гиперзвукового вооружения «бумажным супероружием Путина».

Автор материала для польского издания Пшемыслав Земацкий отмечает, что ежегодно Москва удивляет мир революционными оружейными проектами, у которых нет аналогов во всем мире, пишет «НьюИнформ». Так, например, в 2021 году ракетный комплекс «Сармат», авиаракетный комплекс «Кинжал» и гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» успешно проходят госиспытания. Кроме того, ведется тестирование для подводных беспилотников «Посейдон».

Несмотря на явный успех, некоторые представители экспертного сообщества скептически относятся к реальной возможности реализации таких амбициозных проектов в России, называя подобные концепции военно-промышленного комплекса «бумажным супероружием» Владимира Путина. Таким образом аналитики намекают на невозможность реализовать разработки в реальной жизни.

В то же время Москва опровергает эти заявления успешным завершением работ над некоторыми из проектов — так, например, уже началось серийное производство танков «Армата», а ВКС РФ получили на вооружение новейшие истребители пятого поколения Су-57.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры по телефону, в ходе которых обсудили сотрудничество между странами в сфере ВПК.