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Эксперт по кибербезопасности назвал способы защиты личных данных от хакеров

Эксперт по кибербезопасности назвал способы защиты личных данных от хакеров

Есть несколько несложных способов защитить свои данные в интернете от кражи, а аккаунты в соцсетях — от взлома. Об этом рассказал в беседе с ФАН эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Эксперт также отметил, что иногда крупные компании вроде Google могут следить за своими пользователями, однако и на этот счет у специалистов есть решение.

«В XXI веке обычный гражданин не задумывается о своей конфиденциальности, но если это чиновники, миллионеры, миллиардеры, то они используют кнопочные телефоны, которые поддерживают GSM-сигнал, но не поддерживают 3G, 4G и LTE, то есть не могут выходить в интернет, — рассказал Вакулин. — И такие телефоны являются безопасными, это даже практикуется в военной среде».

Вакулин отметил, что, когда он сам проходил срочную службу в армии, служащим было категорически запрещено использовать мобильные телефоны с мультимедийными возможностями.

«И, соответственно, мы переходили на так называемые «тапочки», то есть мобильные устройства, которые не поддерживают функционал камеры», — поделился воспоминаниями собеседник ФАН.

Напомним, что в этом году крупные аналитические компании обнаружили утечку данных тысячи пользователей, которые стали доступны в поисковике Google. В свободном доступе оказались данные сотрудников разных компаний по всему миру.

Эксперт по кибербезопасности назвал способы защиты личных данных от хакеров

«Для аккаунтов в соцсетях есть специальные методы защиты. Сегодня вопрос конфиденциальности информации — серьезный, глобальный, на него трудно ответить», — признался эксперт.

По мнению Сергея Вакулина, существующие на данный момент способы защиты понятны и просты для обычного пользователя.

«Существует двухфакторная аутентификация, привязка IP-адресов», — привел примеры специалист.

При этом собеседник ФАН добавил, что у Google довольно серьезная внутренняя защита, поэтому у хакеров очень редко получается пробраться к данным рядового пользователя.

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с ФАН заявил, что введение электронных паспортов в России неизбежно, но чтобы граждане готовы были проститься с бумажным документом, властям нужно всерьез задуматься о защите персональных данных.

Источник: Федеральное агентство новостей
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