Врио главы Пензенской области подписал указ об отставке правительства региона

Пенза, 28 марта. Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Олег Мельниченко утвердил отставку правительства региона.

Соответствующий указ обнародован на официальном портале областного правительства. Отмечается, что власти региона будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства Пензенской области.

«Постановляю: объявить об отставке правительства Пензенской области<...>Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее Мельниченко заявил о планах принять участие в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2021 года.