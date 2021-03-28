Максим Галкин рассказал о «бунтарском» прошлом Пугачевой

Москва, 28 марта. Новый выпуск популярного пародийного шоу «Точь-в-точь» отметился ярким выступлением актрисы Анастасии Макеевой, которая перевоплотилась в советскую певицу Майю Кристалинскую.

Долгое время судьи не могли раскрыть артистку, выступавшую в образе Кристалинской. За это выступление Макеева получила от всех членов жюри высшую оценку — пять баллов. Особенно номер понравился шоумену Максиму Галкину. Он даже вспомнил о своей супруге Алле Пугачевой и ее «бунтарском» прошлом.

«Ты что-то сделала потрясающее, потому что, когда я узнал, что кто-то будет изображать Майю Кристалинскую, я подумал: это невозможно, эта эпоха настолько от нас отдалилась по состоянию души, по стилю музыки, по стилю жизни, эти сложенные ручки... Это ведь тот фон, на котором Алла Пугачева стала бунтаркой. Вот именно на фоне такой советской песни», — отметил Галкин.

Шоумен отметил, что во время исполнения песни «Я тебя подожду» Макеева сделала невозможное: не допустила ни единой ошибки и ни разу не выпала из образа.

Во время прошлого выпуска высший балл получила исполнительница Алена Свиридова, которая выступала в образе британской исполнительницы Эми Уайнхаус. Артистка смогла передать непростое эмоциональное состояние певицы, которая многие годы страдала от алкогольной и наркотической зависимости.