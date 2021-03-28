Новая военная стратегия Украины: денег нет, но партизаны будут

О подписании президентом Украины Владимиром Зеленским новой военной стратегии, которая должна стать основополагающим документом в деле построения обороны страны, написано уже много — и в российских, и в иностранных средствах массовой информации.

Меня заинтересовало то, что в документе фактически расписывается не оборона государства от внешнего врага в общепринятом понимании того, как должны строиться военные действия. Скорее, там конкретно сообщается о предстоящей подготовке страны и населения к переходу на действия, носящие характер партизанской войны.

Зеленский подписал направленную на членство в НАТО стратегию нацбезопасности Украины https://t.co/BuCsxzB6eI — Никита Давидюк (@nikdavidyuk) March 26, 2021

Согласно описанному в документе сценарию, на Украину обязательно свалится вооружённый конфликт с Россией, которой ей придётся отражать «на передовых рубежах» НАТО. А Альянс, по мнению украинского руководства, обязательно придёт на помощь, что и позволит закончить конфликт с РФ на выгодных для Киева условиях. Отклоняясь немного от главной темы, позволю себе задать риторический вопрос: почему Украина только Россию считает угрозой территориальной целостности? В соседних Румынии и Польше давно уже среди населения муссируются мысли о необходимости расширения за счет некоторых украинских территорий в рамках «защиты соотечественников», проживающих на приграничных землях. Ответа, конечно, мы не услышим.

Партизанский вопрос

Вернемся к партизанской войне. Вот здесь нужно чётко определиться с понятиями и принципами. Партизанская война — это действия диверсионного характера, выполняемые на временно оккупированной врагом территории своей страны как специально предназначенными для этого подразделениями регулярных сил, так и местным населением, представляющим иррегулярные формирования. Успех действий партизан против оккупантов в первую очередь зависит от поддержки населения, проживающего на этой территории.

Если население настроено против агрессора, то граждане будут всемерно помогать своим партизанам и подразделениям спецназа, действующим в окрестностях. Если население по каким-либо причинам будет с восторгом встречать агрессора, то партизанская война не получит широкого распространения и будет быстро сведена к нулю действиями противопартизанских сил врага.

Это утверждение в полной мере было продемонстрировано во время Великой Отечественной войны, где территории, идеологически и политически настроенные против фашистов, создавали оккупантам невыносимые условия существования (Белоруссия, западная часть РСФСР, северо-восточная часть Украины). В то же время республики, недавно вошедшие в состав СССР, воспринимали агрессора как освободителя и обеспечили оккупантам спокойную жизнь (Прибалтика, Западная Украина).

Прибалтика. Рига. Надпись, которую выводит латыш: "Германия победит". 1944 год.

ПОБЕДИЛА?

Привычная поза латышского солдата.. pic.twitter.com/cKpomuRBph — Фарит Мухамадеев (@MuhamadeevFarit) January 4, 2020

Подобное деление на Украине с годами никуда не делось: отношение к России западной и восточной частей страны просто несоизмеримы. Как бы там ни было, западники ориентируются на Румынию и Польшу, тогда как население восточной части Украины в значительной мере этнически ближе к России.

И вот, имея столь разные этнические векторы в разных регионах, украинское руководство заговорило о тотальной партизанской войне, которая будет иметь всеобъемлющий характер и охватит самые широкие слои населения. Для партизанской войны, собственно, как раз и нужны самые широкие слои населения, которые в угрожаемый период должны быть вооружены, им должны быть определены «зоны ответственности», порядок связи с вышестоящим командованием, порядок пополнения запасов.

Партизанским структурам должна быть придана чёткая организационная вертикаль подчинения – если этого не сделать, если их вооружить, но предоставить самостоятельность действий, то подобные формирования очень быстро превратятся в бандитские группировки. Их целью станет всё что угодно (в первую очередь грабежи — как наиболее доступный способ организации «снабжения»), но только не исполнение достаточно рискованных мероприятий против оккупантов.

НАТО не услышит

Не бросая тень на всю нацию, хочется напомнить, что в народной культуре сложился некий образ среднестатистического украинца — эдакого «барыги», создающего под собой какие-то запасы, но совершенно не желающего что-то сделать для окружающих. Этот образ как раз хорошо подходит под «портрет» «партизана», предоставленного самому себе и не охваченного жёстким управлением.

Даже не станем разбирать, насколько население восточной части Украины будет поддерживать «агрессора»: не потому что тут все понятно изначально, а потому, что такая агрессия остаётся к настоящему времени лишь плодом воображения президента Украины и таких как я авторов, пишущих на тему возможной войны между двумя странами. Полагаю, что румынские и польские журналисты тоже особо не спекулируют на этой теме.

Теперь о главном: решение перевести население страны в режим «партизанской борьбы» означает лишь одно — руководство Украины отказывается от намерений защищать страну с помощью своих вооруженных сил. Это может означать, что Зеленскому хорошо известны результаты многолетнего перевода армии Украины на «стандарты НАТО». Результаты, наверное, настолько прогрессивные и впечатляющие, что в трезвом рассудке он даже представить себе не может ситуацию, при которой его армия способна оказать достойное сопротивление мифическому агрессору. Фигурально выражаясь, пусть лучше мужики с лопатами страну защищают.

НАТО – Украина: науськать может, но в войне не поможетhttps://t.co/Y0stC8tygB pic.twitter.com/48IVk2SXyI — Третья Мировая Война (@3mvru) March 27, 2021

Зато уж надеждами на то, что «НАТО услышит, НАТО спасет», новая военная стратегия Украины просто переполнена сверх меры. Откуда взялась такая самоуверенность, можно только гадать. Но то, что успех борьбы с агрессором полностью будет зависеть от политической, экономической и военной поддержки Украины мировым сообществом, тут и к бабке не ходи.

Но как посмотрят в НАТО на проблемы Украины, переполненной массой вооруженных партизан, в значительной части неподконтрольных центру? И эта страна стремится вступить в Альянс. Мол, вот вам, товарищи из Брюсселя, полюбуйтесь: бардак, хаос, коррупция, на Донбассе война, Крым российский, «но мы его вернем», и самое главное, о чём даже не постеснялись написать в новой военной стратегии — денег нет. Интересно, а НАТО это НАДО?