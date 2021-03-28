Рыбак погиб во время пожара в избушке под Архангельском

Архангельск, 28 марта. Спасатели обнаружили труп мужчины на пепелище в Архангельской области. Пожар произошел в рыбацкой избушке, где отдыхали шесть человек.

Сгоревшее здание располагается на озере Красное в Приморском районе. Незадолго до инцидента в нем отдыхали шестеро мужчин. После возникновения пожара пять из них покинули избушку и попытались вызвать на место ЧП спасателей, однако из-за отсутствия связи мужчинам пришлось самостоятельно добираться до ближайшего поселения.

Оказавшись в деревне Красная Гора, рыбаки обратились за помощью к спасателям. На этот раз сотрудники МЧС приняли вызов и через некоторое время прибыли к избушке. В сгоревшем здании они обнаружили труп мужчины, который не успел выбраться вместе со своими товарищами.