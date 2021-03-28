Молодую медсестру в больнице под Курском убил реаниматолог

Курск, 28 марта. Подозреваемым в жестоком убийстве 21-летней медсестры Ирины Ж. в больнице города Фатежа Курской области оказался 30-летний врач-реаниматолог, сообщил источник ФАН.

Специалист приехал в Фатеж из Курска для усиления в период пандемии коронавируса. Мужчина женат, воспитывает двоих детей.

Как сообщалось ранее, убийство произошло прямо в стенах больницы. Подозреваемый сначала избил Ирину, а потом задушил. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, конфликт между убийцей и его жертвой произошел на почве личной неприязни.