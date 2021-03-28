Сатановский: Киев может забыть о Крыме после слов вице-премьера Резникова

Москва, 28 марта. Заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова является достаточной причиной, чтобы Украина забыла о «возвращении» Крымского полуострова.

Об этом рассказал политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале. По его словам, власти Российской Федерации должны ответить на заявление Резникова не словами, а ощутимыми мерами.

По его словам, угрозы этноцида россиян и русскоязычного населения для Украины не является пустым звуком — этот процесс уже происходит на территории страны, затрагивая и другие национальные меньшинства. Сатановский привел в качестве примера венгров в Закарпатье, которым угрожают убийствами украинские националисты.

«Хотелось бы увидеть действия, а не слова. Которые, судя по Крыму, Сирии и Карабаху производить на должном уровне мы худо-бедно научились. Тем более, терять теперь особо нечего. Дружить-то нам ни с Брюсселем, ни с Вашингтоном, ни с Киевом точно не придется», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер Украины заявил, что после «возвращения» Крыма украинская сторона выдворит оттуда всех граждан России. По его словам, на полуостров якобы «завезли» полмиллиона россиян, чтобы «размыть» местное население. Он считает это «военным преступлением» и грозится, что Москва «понесет» за это ответственность.