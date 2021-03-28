Мигрант отломал крест на памятнике и был задержан полицейскими в Сербии

Белград, 28 марта. Вандал испортил монумент в центре сербской столицы. Спустя сутки полиция поймала злоумышленника.

Мужчина сломал памятник основателю сербского государства Стефану Немане. Прохожие, заметившие злоумышленника, бросились к нему, однако вандалу удалось скрыться. Поступок вызвал общественный резонанс, так как сербы трепетно относятся к православным традициям.

Как оказалось, к преступлению причастен 28-летний мигрант из Афганистана. МВД Сербии также обвинило мужчину в хранении наркотиков. Помимо этого он нарушил условия въезда в страну. Вскоре преступника могут осудить сразу по нескольким статьям.