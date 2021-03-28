Правительство Дагестана закрепило за четырьмя спортшколами имущество на 30 млн рублей

Махачкала, 28 марта. В Дагестане созданы четыре спортивные школы, которые будут осуществлять подготовку по водным видам, регби, грэпплингу и конному спорту. За учреждениями закреплено имущество на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Постановления о создании спортшкол подписаны председателем республиканского правительства Абдулпатахом Амирхановым. Согласно документам, они будут функционировать в виде государственных бюджетных учреждений при Минспорте региона. Руководители спортивных организаций должны быть определены в ходе конкурсных процедур в течение двух месяцев.

Правительственным постановлением образованы спортшколы «Парус», «Агат», «Узден», а также «Спортивная школа по регби». В их задачи будет входить популяризация того или иного вида спорта, подготовка спортивного резерва для республиканских сборных, привлечение к занятиям детей и молодежи.

«Основной целью деятельности ГБУ РД « СШ «Агат» является развитие и популяризация грэпплинга, привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям спортом, обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан», — говорится в одном из документов.

Этими же постановлениями за школами закреплено определенное имущество. Так, «Парус» получит в пользование технику, экипировку и инвентарь на 29,8 миллиона рублей. В частности, спортшколе переданы восемь лодок, четыре яхты, гидроцикл, катамаран и катер, каждый из которых стоит в среднем миллион рублей.

За каждой из спортшкол по регби и грэпплингу закреплено имущество на 542 тысячи рублей. В основном они получат тренажеры и другие спортивные снаряды. Школе конного спорта «Узден» передадут имущество на 359,5 тысячи рублей.

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