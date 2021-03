Расследование ФАН: как США прикрывали свои махинации на выборах 2020 года

Обвинения в «российском вмешательстве» как попытка скрыть самые грандиозные политические махинации в истории и поделить заложенные в бюджет спецслужб средства. Федеральное агентство новостей выяснило, как элита США заметает следы своих подтасовок на выборах 2020 года. Кто и зачем в действительности создает «фабрики троллей» в Гане, Нигерии и других странах мира.

Федеральное агентство новостей уже долгое время собирает факты, доказывающие, что «вмешательство в выборы» и «российская угроза» — это необходимое условие для распила многотриллионного американского бюджета. В нашем материале мы предоставим вам уникальных свидетелей, которые объяснят, зачем их инструктировали, «как быть русскими», почему заявленные «тролли» призывали голосовать за Байдена, и узнаем от агента ФБР, на чем и как зарабатывают американские спецслужбы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: КАК СОЗДАВАЛИ «РОССИЙСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

1. На старые грабли

18 марта российский предприниматель и глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин потребовал от Федерального бюро расследований (ФБР) США предоставить в соответствии с американским законодательством все имеющиеся о нем материалы. Таким образом бизнесмен отреагировал на очередное голословное заявление американской разведки от 17 марта о якобы вмешательстве России в выборы 2020 года. Тем более что предыдущие обвинения во вмешательстве в 2016 году ничем так и не подтвердились. И даже суд США подтвердил несостоятельность доказательств по вмешательству в американские выборы.

За время борьбы с «российским вмешательством» ФБР, ЦРУ и прочие спецслужбы смогли запугать американцев и американских конгрессменов до такой степени, что увеличили свои бюджеты на сотни миллиардов долларов. Однако когда дело дошло до судебных разбирательств, то выяснилось, что спецслужбам США абсолютно нечего предъявить против российских компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Дело компании Concord Management and Consulting, которая сумела доказать в суде свою полную невиновность, ясно продемонстрировало: улик у спецслужб США как не было, так и нет.

«Дело, инициированное Робертом Мюллером против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» в 2018 году (о якобы имевшем место вмешательстве и оказании влияния на выборы президента США в 2016 году), полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все «улики» были грубо сфальсифицированы», — напомнил в своем заявлении Пригожин.

Специальный прокурор Роберт Мюллер спешно ушел в отставку, когда понял, что не смог подтвердить подозрение о связях уже бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Зато «расследование» обошлось американским налогоплательщикам почти в 30 миллионов долларов, которые сгенерировали огромное количество денежных потоков.

2. Доказательств вмешательства все нет и нет

До сих пор остаются нерассекреченными терабайты так называемых «доказательств». Напомним, что Минюст США закрыл дело сразу, как только понадобилось предъявить их на публике, сославшись на национальную безопасность. Евгений Пригожин, который был подробным образом ознакомлен с уликами по этому делу, уверен, что никаких доказательств, кроме скриншотов из социальных сетей, не существует.

«Прошу обратить внимание на то, что в моем уголовном деле, выигранном 16 марта 2020 года в суде округа Колумбия, из 2 терабайт доказательств, которые эквивалентны 8 миллионам печатных листов, самыми значимыми, пожалуй, были скриншоты из группы в Instagram. В ней любители онанизма исповедовались в своем сексуальном пристрастии, отмаливая грехи у электронного Иисуса за пагубные страстишки... Любовь к демократии живет во всех нас», — добавил Пригожин.

Велись ли работы русским в социальных сетях или нет, до сих пор загадка. При этом, согласно американскому же законодательству, писать в соцсетях какие-либо посты и оплачивать рекламу на них не является преступлением.

Для возбуждения уголовного дела Минюсту США даже не удалось найти подходящей статьи в Уголовном кодексе и пришлось придумать формулировку «Заговор с целью обмана США».

А является не чем иным, как свободой слова, которую так тщательно берегут, по их же собственным заявлениям, власти США. Других же доказательств Минюст, спецпрокурор и спецслужбы предъявить не смогли.

Но вот перед нами новая попытка раздуть скандал вокруг выборов 2020 года. Для чего же он сейчас так нужен спецслужбам и элитам Америки.

3. Бюджеты для спецслужб

Либеральная часть американской элиты давно занята поиском нового врага. Такого врага придумали Америке ФБР и ЦРУ. Это Россия, российская киберугроза, российские хакеры, российские «фабрики троллей» и российское вмешательство в выборы. Разумеется, ФБР и ЦРУ сделали это не ради заботы о национальной безопасности США, а исключительно в собственных целях чисто финансового свойства. Ведь Америка — самая передовая кибернация, которая с легкостью могла бы защитить себя от подобного вмешательства.

Дело в том, что бюджет на содержание американских спецслужб достигает рекордных показателей. Соединенные Штаты — единственная страна, где функционирует не одна, не две, не три, а 18 специальных организаций. Каждой из них приходится ежегодно оправдывать затраты на собственное существование. А общий бюджет — десятки, а то и сотни миллиардов долларов, которые тратятся в своих интересах, проходя через большое количество частных субподрядчиков.

И если национальные угрозы США отсутствуют, тогда штат спецслужб можно сократить, издержки на их содержание сильно урезать, а о работе субподрядчиков не может быть и речи. Поэтому за финансирование идет постоянная борьба.

В начале марта нам удалось связаться с одним из отставных агентов Федерального бюро расследований США. Его имя мы сохраним в тайне по соображениям безопасности источника. Он сумел подтвердить свою принадлежность к ФБР и тот факт, что он ушел в отставку лишь в 2020 году.

Экс-агент объяснил, для чего действительно была придумана «российская угроза».

«Еще со времен 1980-х спецслужбы самостоятельно придумывают себе увлекательные занятия, изобретают из воздуха преступления и начинают охоту на несуществующих преступников. Так было с движением «Талибан»1 и «Исламским государством»1 (организации запрещены на территории России. — Прим. ФАН). Но невозможно воевать с ними вечно. Когда государство открывает тебе щедрое финансирование, в итоге ты должен их победить. Так и случилось. Теперь наша ставка сделана на «российскую угрозу». С одной стороны, это удобно. Все помнят «красную угрозу» и русских коммунистов, которые хотели поработить весь свободный цивилизованный мир. С другой, это отличный повод попросить у Конгресса дополнительные миллиарды долларов на борьбу с коварными «русскими троллями» и хакерами, которые спят и видят разрушение Соединенных Штатов и причиняют Америке мощный идеологический ущерб, вносят раскол в американское общество, помогают Трампу на выборах. На самом деле нет никакой русской угрозы. Русские уже давно абсолютно ничем нам не угрожают. Все эти истории про «русских троллей», российское вмешательство в президентские выборы 2016 и 2020 годов не стоят и выеденного яйца. Скажу больше, они сфабрикованы от начала и до конца», — рассказал экс-агент ФБР.

По его словам, именно отсюда возникает потребность американских спецслужб в непрерывной штамповке новых воображаемых опасностей для Соединенных Штатов. Россию, российских бизнесменов и граждан обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, а затем и 2020 года только для создания иллюзорной угрозы.

4. Как создается «российское вмешательство»

Федеральному агентству новостей удалось заполучить несколько переписок высокопоставленных офицеров NED, управляемого ЦРУ, Национального фонда демократии, где они между собой обсуждают, как им обвинять «русских хакеров». Так, например, офицер Дилан Майлс-Примаков в своем письме к некоему мистеру Скэгзу жалуется, что у него скоро закончатся темы для «раскрутки вмешательства».

«Мистер Скэгз, у нас возникла непонятная ситуация по евразийскому направлению. Уже несколько недель мы стоим на месте по приоритетным задачам для контрагентов. Темы заканчиваются, люди на местах не понимают, куда им двигаться. И если по российским чиновникам работа ведется в фоновом режиме, то ситуация с вмешательством уже критическая. Дело сдвинется с мертвой точки только после объявления санкций, которые были заявлены давно, но так и не были озвучены. Нам нужно понимать планы на следующий месяц, который в России может быть очень непростым для российских властей. Прошу донести до руководства мою обеспокоенность. С наилучшими, Дилан».

Мы предполагаем, что мистер Скэгз в этой переписке — это Дэвид Скэггз, американский адвокат, сопредседатель Правления Управления по этике Конгресса США и заместитель председателя Национального фонда демократии. Письмо датировано 12 августа 2020 года. А уже через месяц Facebook и Twitter неожиданно заявляют о сотнях заблокированных аккаунтов, связанных с «Агентством интернет-исследований». И вряд ли это совпадение.

5. Русские тролли в Гане на стороне Байдена

А вот еще одно «совпадение». 17 марта 2020 года Минюст США снял обвинения с компании «Конкорд». А уже 11 апреля подконтрольный ЦРУ телеканал CNN публикует очередное расследование об «Агентстве интернет-исследований». В нем говорится, что теперь «фабрика» работает из Ганы и Нигерии. Журналистка Кларисса Уорд сама съездила в Африку и сняла штаб, где работали люди, якобы призывающие голосовать за Трампа.

Недавно с нами связался один из работавших в этом штабе сотрудников — Сет Виреду. И его версия отличается от сюжета CNN.

«В 2019 году со мной связался человек, который представился как сотрудник фонда Open Society. Мне предложили возглавить общественную организацию с платформой в социальных сетях, деятельность которой направлена на чернокожих. Таким было их исходное предложение. Пару дней я думал над этим предложением и понял, что это была реальная возможность воздействовать на судьбы чернокожих. И я поехал в Гану, где эта организация действовала. За пару дней до того, как я полетел в Гану, мне прислали дополнительные инструкции, которым я должен был следовать. Они попросили, если кто-то спросит меня, кто платит мне, кому принадлежит все, чем я занимаюсь, я должен сказать, что это русские. В то время я не придал этому особого значения, я просто отбросил эту мысль. Да и я не думал, что кто-либо будет спрашивать меня, на кого я работаю. Все, что меня интересовало, — возможность помогать чернокожим», — рассказывает Виреду.

Open Society (фонд «Открытое общество») — это международная организация, учрежденная финансистом Джорджем Соросом, которая в открытую сотрудничает с американскими спецслужбами. Получается, что заказчиком создания «африканской фабрики» были сами США, а именно фонд Open Society, то есть американские спецслужбы. И изначально этот проект курировался американскими спецслужбами. Тем более что дальнейшие комментарии Виреду подтверждают данный тезис.

По приезде Виреду нанял 15 человек, которые должны были вести около 50 страниц в Instagram и Twitter, посвященных борьбе за права черных. Несмотря на то, что страницы велись из Ганы, им было приказано фокусироваться на афроамериканцах, проживающих на территории США. Вот только у кураторов проекта получилось не совсем то, что они хотели.

«Через несколько недель после начала работы я получил новые инструкции. Согласно этим инструкциям, я должен был поддержать кандидатуру Дональда Трампа, его президентскую кампанию, используя наши аккаунты. Получается, вы говорите мне открыть офис, вы говорите, что мы будем бороться за чернокожих, вы убеждаете меня, что это должно им помочь. И теперь вы говорите, что мы должны поддержать Трампа. Как это вообще возможно? Трамп — это человек, который ненавидит чернокожих, и он это не скрывает. И теперь вы хотите, чтобы я поддерживал Трампа с помощью моих аккаунтов, на которых большинство подписчиков — афроамериканцы. Почему я должен это делать? Ни один нормальный чернокожий не будет это делать. Мы обсудили это с моей командой, и мы решили, что не будем следовать этим инструкциям и сделаем прямо противоположное. Вместо поддержки расиста мы стали поддерживать Джо Байдена, его планы и все, что он хотел делать в интересах афроамериканцев», — объяснил Виреду.

Владельцы фабрики такой инициативы от подчиненных не оценили и сдали их представителям службы безопасности Ганы. Они изъяли все ноутбуки и телефоны, а самого Виреду отправили в тюрьму. Чернокожего посадили в своей стране чернокожие за поддержку чернокожих.

«Они арестовали меня и пытались получить информацию от меня. В тот момент я вспомнил про те изначальные инструкции, согласно которым во всем были виноваты русские, которые меня спонсировали. После нескольких допросов представители службы безопасности Ганы поняли, что я говорю правду, что я чист и ничего не нарушал, и меня отпустили. Пока я был арестован, меня несколько раз допрашивали, несколько раз избивали, и все потому, что я хотел помогать чернокожим и мне была предоставлена такая возможность. После освобождения я встретился со своей командой, чтобы поддержать их и рассказать, что теперь мы будем работать сами по себе, что мы должны продолжать свою работу», — рассказал в своем обращении к нам Виреду.

6. Нарекли русскими

Такая самодеятельность тоже не устроила фонд Open Society. Но в этот раз они решили действовать уже не через силовиков. В Гану прилетел десант журналистов CNN.

«Именно в тот самый момент ко мне подошла Кларисса Уорд и начала говорить со мной по-русски. Скажите мне, если бы вы были журналистом и понятия не имели бы, что происходит, с чего было бы вам подходить ко мне, говорить по-русски и спрашивать о каких-то русских людях, которых я не знаю? В итоге я понял, что американские СМИ, не знаю, кто конкретно из них замешан, но Кларисса Уорд — номер один в этом списке, она, ее команда и другие американские СМИ спланировали эту акцию. Они использовали меня, чернокожего, чтобы повесить все это на Россию. Я уверен, что именно так это произошло и что об этом должен знать каждый», — заканчивает свою историю Виреду.

После слов Виреду становится понятна вся схема провокации. Фонд Сороса нанимает африканцев, чтобы создавать липовые «российские штабы троллей», после чего сам же их подсвечивает в подконтрольных ему СМИ и дружественных социальных сетях, чтобы ЦРУ и ФБР в очередной раз могли устроить скандал и заявить о «российском вмешательстве».

Чего не учли спецслужбисты, так это тот факт, что африканцы Трампа ненавидят и будут писать в обход кураторов в поддержку Байдена. Набор мигрантов на данную роль можно считать самым нелогичным шагом спецслужб в этой истории.

7. В Нигерии то же самое

Точно такая же история произошла и в соседней с Ганой Нигерии. Как пишет местная газета Nigerian Tribune 17 марта этого года, в местных пабликах появилось видео с человеком, который называет себя Нельсоном и утверждает, что он бывший сотрудник организации EBLA. Эта организация была названа CNN в прошлом году российским филиалом фермы троллей, работающим из Нигерии. В своем коротком интервью, записанном на видео, Нельсон отрицает какие-либо связи с Россией и утверждает, что вместо этого EBLA спонсируется фондом «Открытое общество». То есть история повторяется.

«Недавно я наткнулся на статью CNN о российском вмешательстве в американские выборы в прошлом году. В нем упоминалось так называемое «Агентство интернет-исследований», которое использовало фермы троллей в Гане и Нигерии для проведения клеветнической кампании против Джо Байдена. Читая другие статьи CNN по этому делу, я понял, что американские СМИ и, по-видимому, американская разведка связывают это «Агентство интернет-исследований» с африканской правозащитной группой, устраняющей барьеры для освобождения Африки (EBLA). Это действительно странно, потому что я знаю эту организацию. Это та же организация, в которой я работал. Я горжусь тем, что являюсь ее частью, и должен сказать, что у EBLA не было никаких связей с Россией», — рассказал в своем видео Нельсон.

По словам Нельсона, EBLA была организацией, освещающей новости о борьбе обычных чернокожих людей по всему миру.

«Нас спонсировал фонд «Открытое общество», который иногда посылал какие-то инструкции и помогал с более сложными задачами. Мы поддержали Джозефа Байдена на пост президента, написали сотни постов в поддержку его кандидатуры. Я полностью убежден, что Джо Байден и Камала Харрис могут помочь черным людям достичь процветания и достичь равенства с белыми. Я и мои коллеги сделали все возможное, чтобы белый супрематист Дональд Трамп навсегда покинул Белый дом», — подчеркнул Нельсон.

По-видимому, в отличие от Сета Виреду, Нельсона никто не задерживал. Да и задачи ему ставились немного иные. Но итог тот же: неожиданно для себя афроамериканец стал «русским троллем».

«Помните известную поговорку: чем абсурднее ложь, тем охотнее в нее верят? Она в точности отражает принцип работы современных американских спецслужб. Именно отсюда — из воспаленных голов агентов ФБР, насмотревшихся «Джеймса Бонда» или «Джеймса Борна», — появляются фантазии о русских «фермах троллей» в Гане и Нигерии, которые якобы промывают мозги простых американцев, чтобы они не голосовали за Байдена или проголосовали за Трампа. Для того, чтобы ложь спецслужб смотрелась эффектнее и страшнее, выдумываются различные уловки, фейковые вбросы, создаются поддельные сайты и аккаунты, вербуются подставные персоны, готовые говорить то, что им скажут агенты ЦРУ или ФБР. Время от времени для обслуживания интересов американских спецслужб создаются целые структуры, которые изображают из себя иностранных агентов идеологического влияния. Из небытия возникает целая паутина лжи, цель которой — заставить всех поверить в то, что «русские тролли», «русские хакеры» не только реальны, но и очень опасны», — объяснил ФАН, зачем нужен был «африканский кейс», экс-сотрудник ФБР.

На таких фальсификациях можно постоянно поднимать бюджеты любой спецслужбы. Особенно если подобные «фабрики» запущены не в паре африканских стран, а по всему миру. Их можно раскрывать перед слушаниями по бюджету в Конгрессе, перед каждым отчетом. Как мы видим, «злые русские» существуют только в докладах ЦРУ, АНБ, ФБР, но деньги они приносят настоящие.

Главный смысл — сначала самим создать проблему, потом решать ее за доллары налогоплательщиков. Так в США создавали «Аль-Каиду»1, потом поддерживали ИГИЛ1 (организации запрещены в России).

Федеральному агентству новостей удалось получить комментарий петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которого больше всего пытаются обвинить во вмешательстве спецслужбы США. По словам предпринимателя, за годы преследований, медианападок со стороны западных СМИ и безосновательных обвинений со стороны ФБР он превратился в настоящего эксперта по американской политике.

«В Америке проживает 340 миллионов человек, все они генерируют огромное количество налогов. Собираемость налогов бешеная, куда существеннее, чем в других государствах и в той же России, где налоги с частных лиц собираются достаточно гуманно, хотя бизнес при этом находится под тяжелейшим гнетом. В нашей стране они распределяются на дороги, здравоохранение, образование и прочее, поэтому они размазываются тонким слоем и их едва хватает. У американцев платное образование, здравоохранение и в огромном количестве платные дороги. Налоги на это не тратятся. При этом США все равно умудряются жить за счет огромных заимствований с дефицитом бюджета. Куда уходят деньги? Деньги уходят на распил Глубинному государству. В Америке стоят очереди за госконтрактами из власть имущих. И за государственные деньги создается все: начиная от «Майкрософта», заканчивая фейсбуками и многим другим. Так и живут господа Рокфеллеры, Соросы, Морганы, Ротшильды, Куны, Голдманы, Саксы, Дюпоны, Леманы… И всякой другой твари по паре. Для того чтобы отвлечь внимание народа от этого колоссального распила, они придумывают себе врагов и добрые дела, которыми они должны заниматься. Заступаются за геев, трансгендеров, экологию и щелкают пальцами вокруг лица, чтобы отвлечь внимание. В 2016 году просрали выборы Трампа, и с его приходом оказалось, что американское общество готово к тому, чтобы лидер думал не о том, как украсть деньги, а о том, как сделать Америку великой. На это никто не рассчитывал. И для того, чтобы как можно сильнее ослабить Трампа, быстро придумали российское вмешательство. Все обвинения были придуманы ФБР. Остальное — некая переписка в соцсетях, которая не имеет никакого отношения к выборам. Если уж и стоит кого-то обвинять в подтасовке результатов выборов, то только мультсериал «Симпсоны», который 16 лет назад предсказал избрание президента Трампа», — подытожил бизнесмен.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: 60 ВМЕШАТЕЛЬСТВ США

8. Вмешательство США

Американские спецслужбы и элита зарабатывают не только на защите собственной страны. Прикрываясь ее интересами, они и сами вмешиваются в выборы.

По данным американского журнала «Управление конфликтами и наука о мире» (Conflict Management and Peace Science), только в период с 1946 года США вмешивались в выборы 60 различных стран. Восемь раз в Италии, пять раз в Японии, по четыре раза в Израиле и Лаосе.

Вмешательство США было во время кампании против премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в 2016 году. Обама использовал деньги налогоплательщиков для создания базы данных выборщиков, подготовки активистов и привлечения политических консультантов.

Отдельно стоит отметить вмешательство в парламентские выборы в Армении в 2017 году. Тогда президента и премьер-министра Армении вынудили обратиться в «Агентство США по международному развитию» (USAID), чтобы попросить Евросоюз предложить им меры по смягчению кризиса доверия в преддверии выборов 2017 года. Посол Соединенных Штатов в Армении признал положительными результаты проведенных работ, поскольку: «…процесс голосования был принят всеми: как оппозицией, так и правительством».

2019 год отметился президентскими выборами в Венесуэле и на Украине. В обеих странах США в открытую продвигали своих кандидатов, оказывая им всяческую повестку.

А теперь ответьте на вопрос: почему ни одна из стран Евросоюза ни разу не ввела против США санкции?

9. Вмешательства в выборы в России

В дела России США вмешиваются на протяжении всей своей истории. Усилия США по обеспечению победы Ельцина на выборах года стали достоянием гласности после публикации обзорного доклада в американском журнале Time. Уже после ельцинской победы этот политический журнал вышел со статьей «Секретная история американских советников, которые помогли Ельцину победить». В этой статье детально рассказывалось, как американские «специалисты» Джо Шумейт, Джордж Гортон и Ричард Дреснер были направлены в Россию администрацией Билла Клинтона, чтобы помочь его «другу Борису» победить в безнадежной президентской кампании. Все они были американскими политконсультантами и имели богатый опыт в отмывании «грязных» политических фигур: от «нейтрализации» Уотергейтского скандала до победы самого Клинтона на выборах губернатора Арканзаса.

Шумейт, Гортон и Дреснер проработали в России четыре месяца и получили 250 тысяч долларов в качестве гонораров. Кроме того, им была обеспечена оплата всех расходов по ведению дел Ельцина и неограниченный бюджет на проведение опросов и прочую деятельность. Для чего США это делали: исключительно с целью ослабить Россию и как можно быстрее распилить остатки Советского Союза, которые сейчас принадлежат российским олигархам.

Но и в современной России не раз фиксировались попытки США вмешаться в выборы начиная от президентских в 2018 году, муниципальных депутатов в 2019-м и даже попытка повлиять на результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ. ФАН писал о специальном агенте ЦРУ Стивене Секстоне, подготавливающем провокации в 2019 году в Москве, о реальных создателях «Проекта» Романа Баданина из того же ведомства, о зарубежном спонсировании Навального, попытках дестабилизировать ситуацию в стране через «Открытую Россию» (организация признана нежелательной на территории России) Ходорковского.

Каждому из этих случаев есть документальное подтверждение. Об этом заявляет специальная комиссия в Госдуме.

«Заявления президента США о якобы нашем вмешательстве в американские выборы без малейших на то доказательств — не что иное, как истерика со стороны американского руководства. Обвинения звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена, у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США», — подчеркнул председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

10. Отравление Навального

Отдельно надо отметить и ситуацию вокруг осужденного Алексея Навального. Спецслужбы США, которые сейчас так активно подогревают российскую оппозицию на тему отравления блогера, сами же и являются одним из главных подозреваемых в его отравлении. Об этом мы писали почти с самого начала.

Загадочная сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом) Мария Певчих, которую до сих пор не может допросить полиция, требования западных спонсоров Навального вернуть им часть вложенных денег, сотрудники ЦРУ, встречавшиеся с Навальным в Германии, — все это информация, которая подтверждает, что от Навального пытались избавиться как от обесценившегося агента, а после заставили вернуться в Россию, убедив, что с ним тут ничего не случится.

Но случилось. И Алексей Навальный отправился за решетку. И именно США получили самую большую выгоду от этого. Сами отравили, сами вновь подняли его рейтинг, выставив жертвой покушения со стороны властей России, и сами же сделали его политическим заключенным.

Если бы Навального отказались арестовывать, то оппозиция навсегда поверила бы в свою безнаказанность и людей бы начали массово выводить на улицы. Если бы Навальный все же умер, то он стал бы мучеником в глазах либералов, что тоже сыграло бы на руку США. Беспроигрышный вариант для новых санкций.

11. Зачем нужны санкции

Санкции — это еще один инструмент вмешательства, который США используют повсеместно. Для России санкционный период наступил с 2014 года, когда страна активно развивалась во всех направлениях, начинали производиться высокотехнологичные продукты, наметился экономический и идейный рост.

Именно чтобы остановить любой рост России, американские власти и стали поэтапно запускать все новые и новые санкции.

«В 1961 году улетел Гагарин в космос, и это был катализатор для огромного прогресса, чтобы дальше летали ракеты, чтобы мы совершали подвиги. Того же самого сумел добиться Владимир Путин в 2014 году. Прогресс был во всем, и апогеем этого прогресса стали Олимпиада в Сочи и Крым. После них наступили первые санкции. США, опасаясь постоянного увеличения влияния России и дальнейшего ухода от их влияния, запустили историю с постоянными ограничениями, которые с каждым годом только наращивают. Их нисколько не интересовало, чьим будет Крым — украинским или российским. Смена принадлежности тех или иных территорий продолжается по всему миру. Чем Крым отличается от Голанских высот? Чем Крым отличается от Коморских островов? Судьба Крыма, который принадлежал 200 лет России и всего 20 лет — Украине. В чем трагедия его перехода к России? Ее нет. Санкции были нужны исключительно для торможения российского прогресса», — объясняет Евгений Пригожин.

Впрочем, бизнесмен уверен, что, если бы с самого начала на санкции была правильная реакция, их последствия были бы минимальными.

«Мы должны были уйти в себя, как это сделали китайцы в свое время. Мы должны были развивать собственное производство, собственное сельское хозяйство. Отказываться от импорта и начать заново производить Ил-76, Ан-24, создать свои социальные сети, свои мобильные телефоны и все остальное. И заступиться за своих собственных спортсменов. Проводить Спартакиаду на территории России, приглашая спортсменов из других стран, а не стоять в очереди. И в том же самом Сочи повторять эти Олимпийские игры из года в год», — заявил Пригожин.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: САМЫЕ ГРЯЗНЫЕ ВЫБОРЫ В ИСТОРИИ

12. Рейтинг из ниоткуда

История со вмешательством, санкциями и политическими обвинениями все же не может быть связана только с желанием максимально увеличить бюджеты для спецслужб. Есть и второй мотив, который сейчас может быть даже более актуален, — попытка увести общественность от обсуждения того, как на самом деле прошли выборы 2020 года.

Для многих экспертов в области политологии до сих пор загадка, как Джозеф Робинетт Байден — младший, 77-летний политик с 45-летним стажем, ушедший со всех постов еще в 2016 году, смог не только воскреснуть как политический лидер, но и победить на прошлогодних президентских выборах Дональда Трампа, получив рекордный 81 миллион голосов — больше любого другого кандидата за всю более чем двухсотлетнюю историю США.

Ни для кого не секрет, что заслуги Байдена перед Америкой носят весьма сомнительный характер. Престарелому чиновнику, который 36 лет заседал в Сенате США и восемь лет занимал вице-президентский пост, припоминали и связь со сторонниками сегрегации, и дружеские отношения с главарями ку-клукс-клана, и поддержку войн во Вьетнаме, Ираке, Югославии и Афганистане, и разработку скандального закона, который привел к массовым полицейским репрессиям против афроамериканцев в 1990-2000-х годах.

Мало кто всерьез верил в то, что пожилой бывший вице-президент сможет составить реальную конкуренцию своим противникам по демократическим праймериз — Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу, не говоря уже о Трампе. Постоянные оговорки Байдена (прозванные в народе «байденизмами»), его публичные маразматичные выходки, а также обвинения в сексуальных домогательствах и даже педофильских замашках в прошлом никоим образом не усиливали его популярность. На момент начала сезона демократических праймериз в феврале 2020 года избирательный рейтинг Байдена оценивался в 24-26% и серьезно уступал Сандерсу.

Первые три этапа демократических праймериз в штатах Айова, Нью-Гэмпшир и Невада, казалось, не оставляли шансов Байдену на победу. Тогда Байден занял четвертое место в Айове, пятое место в Нью-Гэмпшире и второе в Неваде. Согласно давней американской традиции и опыту всех прошлых лет, если кандидат демонстрирует такие ужасные результаты на первых праймериз, то вероятность его конечной победы равна нулю. Однако затем все внезапно и резко изменилось. Произошедшее в США с марта по ноябрь 2020 года без преувеличений можно назвать самой грандиозной политической аферой в истории.

13. Первая подтасовка результатов

Неожиданная победа Байдена в штате Южная Каролина весной 2020 года дала старт серии событий, которые сложно объяснить с точки зрения логики. Страшно непопулярный среди афроамериканцев Байден опередил Сандерса в Южной Каролине, где велик процент черных избирателей, почти на 30% голосов, хотя до этого терпел одно поражение за другим. Затем Байден оказался триумфатором Супервторника — единого дня праймериз для 14 штатов. За несколько дней до Супервторника подавляющее число опросов и социологических исследований показывало однозначную победу Берни Сандерса в большинстве штатов, однако всего за несколько суток ситуация перевернулась буквально на 180 градусов.

Нет никаких сомнений, что «победу» Байдена на праймериз готовили заранее. Сторонники сенатора Сандерса массово жаловались на огромные очереди перед избирательными участками и на искусственное затягивание процесса голосования. Причиной подобной ситуации стало беспрецедентное сокращение числа участков по решению местных властей и администраций штатов.

После праймериз 10 марта 2020 года, на которых, по официальным данным, вновь победил Байден, сенатор Сандерс обвинил Демократическую партию в подавлении американских избирателей и манипуляции выборами.

Однако публичные выражения возмущения и назревающие протесты молодежи не помогли Сандерсу. Элита Демпартии США твердо решила похоронить его при помощи беспрецедентных фальсификаций и медиадавления.

14. Управляемый хаос

После того, как Байдену и американскому финансовому и силовому истеблишменту, нередко именуемому словосочетанием «глубинное государство», удалось выбить Сандерса из борьбы, их целью номер один стал действующий президент Дональд Трамп. Несмотря на постоянные медиаатаки, популярность Трампа среди различных слоев американского народа в середине 2020 года была заоблачной. Успехи в экономической политике, ряд популярных мер (понижение налогов, борьба с нелегальной миграцией) немало способствовали тому, чтобы американские избиратели объединились вокруг сильной фигуры главы государства.

Очевидно, что для того, чтобы сокрушить Трампа, «глубинное государство» было вынуждено прибегнуть к нескольким экстренным и решительным действиям.

Первое : под предлогом борьбы с эпидемией COVID-19 практически по всей стране и прежде всего в так называемых колеблющихся штатах — Мичигане, Джорджии, Пенсильвании, Аризоне, Неваде и Висконсине — было легализовано широкомасштабное голосование по почте. Разница между обычным голосованием и «почтовым» состоит в том, что в первом случае избиратель должен лично явиться на участок, поставить галочку за кандидата и оставить подпись в списке избирателей, а во втором — достаточно просто отправить заполненный бюллетень по почте на избирательный участок.

Демонстративная легкость голосования по почте предоставляла широкие возможности для потенциальных манипуляций с голосами. Во-первых, почтовый бюллетень значительно затруднял возможность подтверждения личностей избирателей. Иными словами, проголосовать мог кто угодно (нелегальный мигрант или несовершеннолетний), а избирательная комиссия не сумела бы подтвердить факт незаконного голосования и засчитала бы голос как подлинный. Во-вторых, в процессе транспортировки почтовые бюллетени могли потеряться, исчезнуть или оказаться на помойке. Именно это массово происходило на выборах 2020 года.

Однако для фальсификации выборов против Трампа «глубинному государству» было явно недостаточно изменений в процедуре голосования, необходимо было создание нужного информационного фона. Именно поэтому второе , что сделали кукловоды Байдена, — это спровоцировали расовый кризис летом 2020 года после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

По задумке либерального истеблишмента, волна социальных протестов и грабежей должна была спровоцировать резкий спад популярности Трампа и скачок поддержки Байдена. Именно поэтому ФБР и другие правоохранительные структуры так легко закрывали глаза на преступления ультралевого движения «Антифа» и черных банд, которые превращали церкви, суды, полицейские участки и собственность простых американцев в груды дымящегося пепла.

По сути, представители «глубинного государства» умышленно создавали хаос в преддверии выборов. Этот хаос был максимально выгоден для того, чтобы, с одной стороны, подготовить будущие фальсификации и отвлечь внимание общественности от их подготовки, с другой, создать видимость того, что Трамп не справляется с ситуацией в стране, хотя ни один город, управляемый республиканцами — однопартийцами Трампа, не был охвачен протестами.

15. Медиа против Трампа

Избирательная кампания 2020 года превратилась в натуральную оргию либеральных СМИ по заливанию Трампа помоями, грязью и медиафальшивками. Президента бездоказательно обвиняли во всем: в неуважении к американским вооруженным силам, в пренебрежении национальной безопасностью, в симпатиях к белым националистам. Недостоверная новость о том, что Трамп якобы годами не платил налоги в американский бюджет, разошлась по всем самым известным американским СМИ и, невзирая на свою липовость, никогда не была официально опровергнута.

Одновременно ни один крупный медиаскандал вокруг персоны Байдена не освещался средствами массовой информации. Как либеральные медиа CNN, The New York Times, The Washington Post, так и консервативные СМИ Fox News, The Wall Street Journal с многомиллионной аудиторией старательно игнорировали медиарасследования, связанные с коррупцией семьи Байден.

Новости, ролики и посты в социальных сетях о самом громком из таких скандалов, связанном с найденными данными на ноутбуке сына Байдена Хантера, попросту удалялись из Twitter, Facebook, Instagram и Youtube. Разоблачения коррупционной деятельности Байдена имели все признаки информационной бомбы, однако благодаря замалчиванию и подавлению свободы слова со стороны американской прессы эта бомба не взорвалась.

16. День без демократии

Ноябрьские выборы 2020 года превратились в апогей издевательства над демократией и свободой волеизъявления граждан. Вряд ли история любой страны, начиная с античной Греции и заканчивая африканским неоколониальными государствами, помнит настолько грубые и зримые надругательства над правом избирать и быть избранным, какие испытал американский народ в 2020 году. Факты вбросов, фальсификаций и прочих нарушений оказались настолько повсеместными и заметными, что игнорировать их попросту не представляется возможным.

Не имеющее мировых аналогов и ничем не объяснимое затягивание подсчета голосов в нескольких ключевых для определения победителя штатах, математические аномалии при подсчете бюллетеней в Висконсине, Мичигане, Джорджии и Пенсильвании, наличие прямых доказательств нарушений, устных и письменных свидетельств фальсификаций — все это указывает на незаконность и нелегитимность прихода Байдена к власти.

По словам адвоката Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, основная масса фальсификаций происходила в крупных городах колеблющихся штатов, контролируемых Демократической партией США: Филадельфии и Питсбурге (Пенсильвания), Милуоки (Висконсин), Атланте (Джорджия), Фениксе (Аризона), Детройте (Мичиган). Глава юридической команды Трампа неоднократно делал особый акцент на том, что руководство процессом фальсификации выборов происходило централизованно — из одного места, что свидетельствует о преступном сговоре для изменения итогов выборов.

По выводам юридической команды Трампа, фальсификации затронули около 682 770 бюллетеней по всей стране в колеблющихся штатах, что оказалось достаточным для того, чтобы объявить Байдена победителем.

17. Все нарушения игнорировали

До сих пор никем толком не объяснено, как Джо Байден своим «триумфом» на прошедших выборах нарушил все ключевые политические закономерности, которые позволяли безошибочно определять победителя на президентских выборах в США последние 60 лет. Джо Байден набрал МЕНЬШЕ голосов избирателей, чем Хиллари Клинтон в 2016 году, во всех городах США за исключением городов в колеблющихся штатах, которые определили исход выборов. Это города Милуоки (Висконсин), Детройт (Мичиган), Атланта (Джорджия) и Филадельфия (Пенсильвания).

Причем, согласно письменным свидетельствам, приложенным к судебным искам, на некоторых избирательных участках перечисленных штатов явка голосующих в разы превосходила число зарегистрированных избирателей. Если верить официальным результатам выборов, за Джо Байдена проголосовал 81 миллион американцев — это абсолютный рекорд американской политики. Бывший вице-президент собрал на 15 миллионов голосов избирателей больше, чем Барак Обама в 2012 году. При этом Обама вел активнейшую избирательную кампанию, ездил по десяткам американских городов, выступал на аренах перед огромными толпами людей. Напротив, кампания Байдена была самой вялой и пассивной за всю американскую историю. Бывший вице-президент днями не вылезал из подвала своего дома, читал речи при помощи телесуфлера, давал редкие и невнятные интервью, полные ошибок и оговорок.

Показательно, что Трамп превзошел свой собственный результат 2016 года на десять миллионов голосов, став единственным американским президентом, который так значительно умножил голоса после четырехлетнего пребывания в должности. Несмотря на прогнозы многочисленных социологов и опросных центров, Байден проиграл выборы в двух ключевых штатах — Огайо и Флориде. Ранее демократический или республиканский кандидат, который выигрывал голосование в этих штатах, становился президентом США. Система работала как часы на протяжении шести десятков нет, но в 2020 году что-то пошло не так. Наконец, Байден победил, даже несмотря на то, что Демократическая партия США потерпела сокрушительное поражение на выборах в Конгресс и представительные органы штатов. Демократы с огромным трудом смогли сохранить контроль над Палатой представителей и потеряли несколько законодательных собраний штатов. Республиканцы увеличили свое представительство в Палате на 13 конгрессменов. История ни одной демократической страны не знает примеров, когда партия выигрывала выборы, а ее фактический лидер (в данном случае Трамп) — проигрывал.

Отчаянные попытки Трампа и его сторонников доказать факты фальсификаций на выборах 2020 года успеха не имели по одной важнейшей причине — тотальный сговор силовой, судебной и финансовой части американского истеблишмента против 45-го президента США. Тем не менее Трампу удалось показать всему миру коррумпированность американских СМИ, избирательной, судебной и силовой систем, члены которых не смогли или, скорее, не захотели выполнить свои прямые функции по защите американского конституционного строя и выбора американского народа.

«США и мир по-американски находятся на грани чудовищного и позорного краха. Джо Байден, этот жалкий и немощный старик, был нарочно и практически насильно поставлен американским «глубинным государством» в Белый дом для того, чтобы стать марионеткой в руках либеральных кукловодов. Состояние здоровья Байдена не позволяет ему не только принимать самостоятельные решения, но и самостоятельно мыслить и говорить. Именно поэтому Байдену всегда подсовывают телесуфлер и предлагают ответить только на заранее подготовленные вопросы. Его недавнее падение с трапа самолета показывает, что и с самой ходьбой у него тоже проблемы. Поэтому в скором времени в светлое будущее Америку поведет Камала Харрис, которая наверняка заменит старика Байдена на этом посту. Если это случится, то мир в головах американцев перевернется. За что боролись, на то и напоролись. Слили Трампа по-тихому, Байден уйдет, и придет Камала Харрис», — утверждает Евгений Пригожин.

18. Заметая следы

С учетом того, какой поддержкой спецслужб пользовался Байден, неудивительно, что ЦРУ и ФБР заранее готовились к тому, чтобы в любой момент начать глобальную операцию по прикрытию махинаций на выборах, чтобы защитить свои позиции. И в случае явной угрозы победы Трампа «глубинные штаты» должны были разыграть карту «российского вмешательства» и либо подвергнуть сомнениям результаты выборов для последующего импичмента, либо даже аннулировать их.

«Русское вмешательство» для США — это сейчас некая палочка-выручалочка, которая, по мнению элиты страны, должна спасти их от любых проблем. Например, от того, что новоиспеченный президент спотыкается на трапах и не может вспомнить, зачем выходит к журналистам. Даже в этих ситуациях американские СМИ пытаются свалить промахи на российскую пропаганду, которая преподносит все в чрезмерном свете.

Эксперты утверждают, что новая инфовойна против России не сбавит обороты после выборов, а только усилится, ведь тем еще очень много: вакцина «Спутник», «Северный поток», международная политика. А значит, будут еще создаваться «новые фабрики», появляться доклады, основанные на статьях в либеральной прессе, и заявления спецслужб. Информационная война ради бюджетов и собственной безнаказанности выходит на следующий уровень.

1 Организация запрещена на территории РФ.