Командир российской подлодки рассказал о запуске крылатых ракет «Калибр» в Сирии

Москва, 28 марта. Запуск крылатых ракет «Калибр» требует соответствующей подготовки. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин поделился опытом осуществления пусков.

Перед началом залпов ракет «Калибр», субмарина должна сначала принять положение под водой, а уже потом производить выстрелы. Если объявляется боевая тревога, командиры отсеков должны доложить о готовности к пускам, а командиру корабля предстоит направление судна к нужному курсу и глубине, поделился командир подлодки «Великий Новгород» Денис Сопин, передает телеканал «Звезда».

Денис Сопин также отметил, что экипаж не ощущает тряску при запуске ракет.

Подводная лодка «Великий Новгород» принимала участие в боевых запусках ракет «Калибр». Действия разворачивались в Сирии.

«Данная подлодка произвела 14 пусков ракет, пуски производились в нескольких залпах. Речь идет о поражении объектов террористов в Сирии», — сообщил Сопин.

Также отмечается, что крылатая ракета «Калибр» является ракетной торпедой, ведь сначала происходит пуск именно торпеды, а уже потом ракета следует к воздушной цели, резюмировал командир подводной лодки.

Ранее сообщалось, что в ходе предоставления помощи Пальмире был осуществлен запуск 18 крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии.