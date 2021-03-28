Отмена послаблений ЦБ РФ может привести к волне банкротств

Москва, 28 марта. Решение Центробанка об отмене введенных в пандемию послаблений для должников может привести к волне банкротств, считает член генсовета «Деловой России» Антон Любич.

Регулятор с 1 апреля отменил послабления, разрешающие реструктуризацию кредитов и начисление неустойки по просроченным долгам. ЦБ также разрешил выселять должников из жилья.

По мнению Любича, число должников будет расти по мере того, как льготы будут отменяться. Те, кто не смог поправить свое состояние за время пандемии, окажутся за гранью банкротства, указал экономист.

При этом, как отметил руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никита Масленников, пик банкротств уже прошел. Несмотря на это, по словам эксперта, долговая нагрузка продолжит расти. Поэтому руководство страны должно разработать меры, которые позволили бы гражданам справиться с долгами.

Центробанк РФ в настоящее время рассматривает идею ограничения объема выдачи отдельных видов кредитов для предотвращения накопления рисков заемщиками. Старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар в комментарии ФАН рассказал, кто больше других может пострадать от этого нововведения.